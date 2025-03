Nach langer Pause Spektakuläres Karius-Comeback macht Schalke Hoffnung Stand: 01.03.2025 10:44 Uhr

Loris Karius absolvierte sein erstes Spiel für Schalke 04. Der Torhüter rettete mit spektakulären Paraden den Sieg gegen Preußen Münster - und macht den Fans Hoffnung, dass der 31-Jährige die lang ersehnte Lösung als Nummer eins sein könnte.

Eine solche Spieler-Traube ist nicht alltäglich. Und der Furor, der diesen Jubel begleitete, hatte ohrenbetäubende Ausmaße. Loris Karius war derjenige, auf den sich in diesem Moment, kurz vor Ende der Partie des FC Schalke 04 gegen Preußen Münster in der Gelsenkirchener Arena alle konzentrierten.

Mit zwei spektakulären Paraden innerhalb eines Augenblicks rettete der Torhüter den schmeichelhaften 1:0 (0:0)-Erfolg der Königsblauen - und verschaffte seinem Team damit Luft im Abstiegskampf in der 2. Bundesliga. Ohnehin hatte Karius mit seiner Präsenz, seiner spürbaren Routine und seiner Unaufgeregtheit für eine lange Zeit nicht mehr existente Sicherheit in der letzten Schalker Abwehrreihe gesorgt.

Die Diskussionen um die richtige Nummer eins ist seit dem Abgang von weiland Manuel Neuer zum FC Bayern (im Sommer 2011) ja seither stets präsent. Und dieser Freitagabend (28.2.2025) schien der lange ersehnte Tag zu sein, an dem sich eine längerfristige Lösung aufzudrängen schien. Und das strahlte auch auf die Zuschauerränge aus.

Karius: "Das ist mein Job"

"Das ist unglaublich, das ist Champions-League-Atmosphäre" , schwärmte Karuis in den Katakomben des Stadions, nachdem sich die ganz große Aufregung gelegt hatte. Der 31-Jährige war mit einer beträchtlichen Anzahl bemerkenswerter Paraden über die 90 Minuten fraglos der Mann der Stunde bei S04.

Und dass ihm dieses außergewöhnliche Spiel gleich bei seinem Debüt für den Ruhrgebietsklub gelungen war, rundete den Abend ab. "Ich freue mich einfach, es war eine lange Zeit, in der ich nicht mehr gespielt habe" , sagte er mit bemerkenswert ruhiger Stimme. "Das ist mein Job, ich wäre eher enttäuscht, wenn ich die Bälle nicht halten würde."

Stammtorhüter in Liverpool

Karius Karriere scheint im letzten Moment noch einmal eine positive Wende zu nehmen. Tatsächlich glichen die letzten Jahre in Karius' Berufsleben mehr einer Suche nach dem Sinn des (Torwart-) Lebens. Ganze sieben Pflichtspieleinsätze hatte er in den vergangenen fünf Jahren, seit der Saison 2020/21, bei Klubs wie Union Berlin, Newcastle United und dem FC Liverpool vorzuweisen.

Dass Karius über ein außergewöhnliches Talent verfügt, dass hatte er in der Vergangenheit nicht zuletzt bei den "Reds" gezeigt, bei denen er in den Jahren ersten Jahren unter Trainer Jürgen Klopp zum Stammtorhüter wurde und bis ins Champions-League-Finale kam - was für ihn Segen und Fluch zugleich bedeutete.

Fehlerteufel im Finale

Eben in jenem Endspiel im Jahr 2018 begann der sportliche Absturz des Torhüters. Mit zwei kapitalen Fehlern trug Karius maßgeblich dazu bei, dass Real Madrid und nicht Liverpool den Henkelpott gewinnen konnten.

Erst nach Abpfiff wurde bekannt, dass Karius von der 51. Minute an unter einer Gehirnerschütterung litt, die er sich vor dem ersten Gegentreffer im Zusammenprall mit Sergio Ramos geholt hatte.

Von diesem Malus des "Fehlerteufels" schien sich Karius nie wieder richtig zu erholen, auch weil Klopp seinen Torhüter in der Folge hatte fallen lassen. Danach schien er nie wieder richtig Fuß zu fassen, machte eher mit seinem Privatleben als mit sportlichen Leistungen auf sich aufmerksam. Zuletzt war Karius sogar vereinslos, als sich die Schalker bei ihm im vergangenen Sommer meldeten.

Schalke als Experiment

Die Verpflichtung war vor allem als ein Experiment gedacht. Karius sollte sich wieder in Form bringen und schauen, ob er sich mit dem Klub, Mannschaft und Trainerteam identifizieren kann. Nun ist er für den zuletzt glücklosen Justin Heekeren ins Schalker Tor gerutscht.

"Ich bin ja emphatisch, sowas ist nie leicht, ich habe da ja selbst schon erleben müssen ", sagte Karuis mit Blick auf seine degradierten Kollegen und Kontrahenten.

Euphorie gebremst

Karius' Vertrag läuft nur bis zum Saisonende. Momentan sieht es so aus, als sei die Verpflichtung eine Win-win-Situation für Spieler und Klub. "Wir müssen ihm noch Zeit geben sich richtig fit zu machen und hier richtig anzukommen" , sagte Schalke-Trainer Kees von Wonderen am späteren Freitagabend, angesprochen auf mögliche vorzeitige Vertragsverhandlungen - und bremste damit die spontan entstandene Euphorie rund um den Torhüter ein wenig aus.

Womöglich war die Partie gegen Münster eine erste größere Annährung zwischen Klub und Karius. In den kommenden Wochen wird dieser Prozess mit Karius als Nummer eins fortgesetzt. So viel ist zumindest sicher am Berger Feld.