WDR-Sport HBL: TBV Lemgo Lippe holt überraschend Punkt gegen Berlin Stand: 16.02.2025 18:13 Uhr

Der TBV Lemgo Lippe hat im Heimspiel gegen Top-Team Füchse Berlin überraschend einen Punkt geholt.

Das Team von Trainer Florian Kehrmann bot dem formstarken Hauptstadtklub einen starken Kampf und verdient sich am Ende ein 25:25 (12:12)-Remis. Mit 17 Punkten aus 18 Spielen bleibt Lemgo im Tabellenmittelfeld, Berlin ist Dritter.

Lemgo schwächelt nur zu Beginn

Der TBV zu Beginn große Schwierigkeiten, sich in gute Wurfpositionen zu bringen und verlor stattdessen immer wieder leichtfertig den Ball. Berlin nutzte das und führte nach gut sieben Minuten bereits mit 4:1. Aber Lemgo fand in der Folgezeit besser ins Spiel und ließ den Berliner Vorsprung nicht weiter anwachsen. Tim Suton brachte die Lemgoer in der 18. Minute stattdessen wieder bis auf ein Tor heran (6:7). Zwei Treffer von Fabian Wiede brachten den Gästen wenig später aber wieder Drei-Tore-Führung (7:10/21.).

So richtig absetzen konnte sich der Favorit aber auch diesmal nicht, auch weil Constantin Möstl im Tor des TBV fleißig Paraden sammelte. Der starke Niels Versteijnen sorgte mit zwei Toren in Folge für den 11:11-Ausgleich (26.). Lemgo war nun voll drin in dieser Partie und agierte auf Augenhöhe mit den Füchsen. Das Tor zum 12:12-Pausenstand erzielte Leve Carstensen am Ende eines Tempogegenstoßes.

Suton sichert TBV den Punkt

Auch zu Beginn des zweiten Durchgangs blieb das Spiel ausgeglichen. Suton brachte die Hausherren zum ersten Mal seit der zweiten Minute in Führung (16:15/37.). Mitte der zweiten Hälfte stand es 19:19 und es wurde zunehmend hitzig auf dem Parkett. Erst in der 49. Minute konnte sich mit den Füchsen erstmals wieder ein Team mit zwei Toren absetzen (20:22). Versteijnen verwarf kurz darauf einen Siebenmeter und Berlins Mathias Gidsel erhöhte auf 20:23 (51.). Kehrmann nahm aufgrund dieses 4:0-Laufs der Gäste eine Auszeit.

Die Ansprache zeigte die gewünsche Wirkung und Lemgo durch zwei Suton-Treffern wieder auf 22:23 (54.) heran. Kurz nach einer Berliner Auszeit glich Jarnes Faust zum 23:23 aus. Zweieinhalb Minuten vor dem Ende stand es 24:24 und Lemgos Hendrik Wagner handelte sich eine Zwei-Minuten-Strafe ein. Tim Freihöfer brachte die Füchse per Siebenmeter wieder in Führung, Suton glich trotz Unterzahl postwendend zum 25:25-Endstand aus.

Sutin war am Ende mit sieben Treffern auch bester Torschütze bei den Hausherren, Möstl kam auf starke neun Paraden. Topscorer der Partie war Berlins Gidsel mit neun Toren.