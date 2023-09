WDR-Sport HBL: Lemgo Lippe dreht Spiel in Wetzlar Stand: 07.09.2023 20:28 Uhr

Der TBV Lemgo Lippe hat am 3. Spieltag der Handball-Bundesliga den zweiten Sieg eingefahren. Bei der HSG Wetzlar lagen die Lipper lange hinten, drehten die Partie aber in der zweiten Halbzeit.

Der TBV gewann am Donnerstagabend in Wetzlar mit 27:24 (9:13) und feierte damit nach der Auftaktniederlage gegen den VfL Gummersbach den zweiten Sieg in Folge. Wetzlar bleibt dagegen auch nach drei Spielen sieglos. Lukas Zerbe war mit sieben Treffern bester Werfer der Ostwestfalen, Leve Carstensen steuerte sechs Tore bei. Für Wetzlar war Lenny Rubin mit ebenfalls sechs Treffern bester Werfer.

Dabei erwischte Lemgo Lippe einen Fehlstart in die Partie und lag nach knapp zwölf Minuten bereits mit 7:2 hinten. Kurz vor der Pause baute Hendrk Wagner die Führung für Wetzlar sogar noch auf sechs Tore aus, Zerbe konnte per Siebenmeter drei Sekunden vor der Halbzeit-Sierene aber noch auf 9:13 aus Lemgoer Sicht verkürzen.

Lemgo dreht Partie mit 7:0-Lauf

Nach dem Seitenwechsel zog Wetzlar wieder davon. Vladimir Vranjes traf in der 36. Minute zum 15:9. Bis zur 44. Minute konnten die Gastgeber eine Fünf-Tore-Führung halten und lagen mit 19:14 vorne. Doch dann drehte Lemgo Lippe plötzlich auf. Angeführt von Carstensen, der in acht Minuten allein fünf Tore erzielte, drehten die Lipper die Partie mit einem 7:0-Lauf und führten sieben Minuten vor dem Ende zum ersten Mal in der Partie. Wieder war es Carstensen, der Lemgo mit 21:19 in Führung warf.

Zwar konnte Domen Novak vier Minuten vor dem Ende von der Sieben-Meter-Linie noch zum 23:23 ausgleichen, doch Lemgo zeigte sich unbeeindruckt und zog dank zweiter Treffer von Zerbe und einem Tor von Tim Suton wieder auf drei Tore weg (26:23, 59.). Diesen Vorsprung ließ sich der TBV dann nicht mehr nehmen, auch weil Urh Kastelic im Lengoer Tor wichtige Paraden zeigte.

Für en TBV geht es in der Handball-Bundesliga nun am kommenden Montag (19 Uhr) mit einem Heimspiel gegen die SG Flensburg-Handewitt weiter. Wetzlar reist bereits am Sonntag (16.30 Uhr) zum SC DHfK Leipzig.