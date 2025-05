WDR-Sport HBF-Playdowns: Bayer braucht ein kleines Handball-Wunder Stand: 23.05.2025 12:03 Uhr

Die Handballerinnen von Bayer Leverkusen stehen vor dem alles entscheidenden Match um den Klassenerhalt in der Bundesliga. Die Vorzeichen sind alles andere als günstig.

In der Playdown-Serie, die im Modus Best-of-three gespielt wird, geht es im "Endspiel" am Samstag (17 Uhr) beim BSV Sachsen Zwickau um Alles oder Nichts.

Der Verlierer dieser Partie muss den Gang in die 2. Liga antreten. Die Leverkusenerinnen hatten mit einem 26:25-Sieg gegen Zwickau in der vergangenen Woche den Abstieg vertagt.

Werkselfen mit einem Mini-Aufgebot

Die Voraussetzungen der Werkselfen für das Entscheidungsmatch könnten schwieriger nicht sein, denn Trainer Michael Biegler stehen nur sechs Feldspielerinnen und zwei Torhüterinnen zur Verfügung. Kurzfristig muss das Team den krankheitsbedingten Ausfall der beiden Stammspielerinnen Annika Ingenpaß und Rozemarijn Alderden kompensieren.

Zusätzliches Problem: Parallel findet das Final4-Wochenende der A-Juniorinnen in Dortmund statt, bei dem Bayer Leverkusen ebenfalls antritt und so das Bundesliga-Team nicht mit Nachwuchsspielerinnen aufüllen kann.

Unzumutbare Situation

Somit wird das Mini-Aufgebot der Werkselfen mit sechs Feldspielerinnen wohl 60 Minuten durchspielen müssen. Für die Bayer-Verantwortlichen eine unzumutbare Situation, die durchaus hätte vermieden werden können. Kritik übt TSV-Geschäftsführerin Anne Wingchen daher vor allem am Verband: "Dass die Liga das entscheidende Spiel um den Klassenerhalt in der 1. Bundesliga auf dasselbe Wochenende legt wie das A-Jugend Final4, ist für uns sehr unglücklich."

Für Verbitterung sorgt zudem, dass der Gegner aus Zwickau der Leverkusener Bitte um Terminverschiebung nicht nachgekommen ist.

Gesundheit vor Erfolg

"Wir wollten dieses Spiel mit einer wettbewerbsfähigen Mannschaft bestreiten. Jetzt geht es vor allem darum, dass sich die Spielerinnen nicht verletzen", erklärtWingchen die ungewöhnliche Zielsetzung vor dieser Partie.

Elfen-Trainer Michael Biegler, der auch Coach der A-Jugend-Mannschaft ist, verzichtet selber auf das Halbfinale seiner Junior-Elfen und unterstützt stattdessen das Bundesliga-Team beim definitiv letzten Saisonspiel.

Leverkusen vor Neuausrichtung

Leverkusen war als Außenseiter in die Serie gestartet. In 23 Spielen in der Hauptrunde hatte Bayer nur einen Punkt geholt. Auch in der ersten Runde der Playdowns gegen die Sport-Union Neckarsulm hatte Leverkusen zwei deutliche Niederlagen (22:30, 21:38) einstecken müssen.

Der Klub steht vor einer Neuausrichtung. "Wir sind ein Ausbildungsverein. Das zentrale Konzept der Elfen, das in dieser Saison schon angelaufen ist, ist die Jugendförderung. Auch mit Blick auf das Budget setzen wir schon jetzt auf junge Spielerinnen", hatte Bayers Sportliche Leiterin und Spielerin, Annika Ingenpaß, im Gespräch mit dem WDR Ende März gesagt.

