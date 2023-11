WDR-Sport Harmloses Schlusslicht - Duisburg verliert in Sandhausen Stand: 25.11.2023 15:56 Uhr

Der MSV Duisburg wartet weiter auf sein erstes Auswärtstor seit dem 3. September. Das Tabellenschlusslicht verlor auch sein Drittliga-Auswärtsspiel beim SV Sandhausen ohne eigenen Treffer.

Der MSV Duisburg unterlag am Samstag vor 4.013 Zuschauern im Hardtwaldstadion mit 0:2 (0:2).

Die Partie in der Partie des 16. Spieltags begann ausgeglichen, zunächst gab es nur wenige gefährliche Strafraum-Aktionen. Mit zunehmender Spieldauer zeigte Sandhausen aber dann immer mehr Offensiv-Initiative.

Und in der 34. Minute gingen die Gastgeber nach einem Angriff über ihre linke Seite dann in Führung: Livan Burcu kam kurz vor der Grundlinie ins Straucheln, bediente aber dann David Otto im Rückraum, der aus sieben Metern Torentferung halblinker Position ins Duisburger Tor traf.

Doppelchance für den MSV

Die "Zebras" waren um eine schnelle Antwort bemüht, doch ein Schuss von Duisburgs Sebastian Mai aus etwa 18 Metern konnte Sandhausen-Keeper Nikolai Rehnen an linken Pfosten lenken. Den Abpraller köpfte Duisburgs Thomas Pledl aufs Tor, doch erneut parierte Rehnen stark (37.).

Eigentor von Duisburgs Mai

Kurz vor der Pause kassierte Duisburg jedoch seinen zweiten Gegentreffer der Partie: Ein Sandhäuser Eckball von links tickte im Fünfmeterraum auf und überraschte Sebastian Mai - vom Oberschenkel des MSV-Spielers prallte der Ball aus kurzer Distanz zum Eigentor ins Netz.

In der zweiten Halbzeit blieb die Mannschaft von MSV-Trainer Boris Schommers weitgehend harmlos. Duisburg versuchte in der Schlussphase zwar den Druck zu erhöhen, die Gastgeber hatten aber dennoch nur wenig Mühe, ihre Führung zu sichern. Die beste Chance der Gäste hatte Hamza Anhari in der 83. Minute: Nach Vorlage von Mai kam er in halbrechter Position im Strafraum zum Abschluss, sein Schuss flog aber knapp links am Tor vorbei. Es blieb somit beim 2:0 (2:0) für Sandhausen.

Nach der Niederlage hat der MSV auch als Tabellenletzter weiterhin die Rote Laterne der 3. Liga.

Duisburg muss nun nach Saarbrücken

Am kommenden Mittwoch müssen die Duisburger in der Liga erneut auswärts antreten. Ihr Nachholspiel beim 1. FC Saarbrücken wird um 19 Uhr angepfiffen.