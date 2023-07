WDR-Sport Gladbach - Hoffnungsträger Čvančara mit perfektem Einstand Stand: 23.07.2023 16:08 Uhr

Erstes Spiel im Gladbach-Trikot, erstes Tor, erster Sieg: Borussia Mönchengladbachs Stürmer Tomáš Čvančara ist beim Test in Saarbrücken der perfekte Einstand gelungen. Nun bereiten sich die Gladbacher im Trainingslager auf die neue Saison vor.

Es lief gerade erst die dritte Minute im Testspiel beim Drittligisten 1. FC Saarbrücken, da schlug Gladbachs Robin Hack eine Freistoßflanke in den Strafraum; die Flanke fand Tomáš Čvančara, der den Ball per Kopf ins FCS-Tor verlängerte. Anschließend bejubelte der Tscheche mit seinen Teamkollegen seinen ersten Treffer in seinem ersten Spiel für Mönchengladbach, seinen neuen Klub, zu dem er gut eine Woche zuvor gewechselt war. Weil auf Čvančaras Auftakttreffer auch ein 2:1-Sieg für die "Fohlen" folgte, konnte sich der 22-Jährige über ein optimales Debüt freuen.

"Ich habe gehofft, einen guten Start zu haben und das war ein guter Anfang für mich", sagte Čvančara nach dem Test in Saarbrücken. "Jetzt hoffe ich, dass die nächsten Tore und guten Leistungen kommen werden", wird er auf der Internetseite des Klubs weiter zitiert.

Auch der neue Gladbach-Chefcoach Gerardo Seoane äußerte sich zufrieden und lobte den Neuzugang. "Man hat gesehen, dass uns Tomáš Čvančara mit seiner Größe und Robustheit etwas gibt, was in der Vergangenheit ein bisschen gefehlt hat. Er kann unangenehm für den Gegner sein und seine Physis offensiv wie defensiv einsetzen. In zwei, drei Situationen hat er auch gezeigt, dass er ein gutes Tempo hat", sagte der Trainer.

Gladbach hatte den 1,90 Meter großen Mittelstürmer für zehn Millionen Euro von Sparta Prag verpflichtet. Der tschechische Nationalspieler ist nach dem nicht ganz freiwilligen Umbruch einer der Hoffnungsträger in der neuen Gladbacher Mannschaft. Čvančara soll bei den "Fohlen" insbesondere den Abgang von Marcus Thuram (jetzt Inter Mailand) kompensieren, der in der vergangenen Saison 13 Bundesliga-Tore erzielte. Das vielversprechende Debüt des Neuzugangs dürfte weitere Hoffnungen wecken.

Trainingslager in Rottach-Egern

Die vergangene Bundesliga-Saison konnten die Gladbacher nur auf dem zehnten Tabellenplatz abschließen. Seit Sonntag bereiten sich die Borussen wie schon in den Vorjahren mit einem Trainingslager in Rottach-Egern am Tegernsee auf die neue Spielzeit vor. Dort wird auch das dritte Testspiel stattfinden: Am 26. Juli trifft die Seoane-Elf auf den Drittligisten FC Ingolstadt.

Christoph Kramer fällt wochenlang aus

Ein Routinier ist nicht im Gladbacher Trainingslager am Tegernsee dabei: Christoph Kramer. Der 32-Jährige hat sich am vergangenen Freitag im Training einen Teilriss des Innenbandes im Knie zugezogen und wird wohl mindestens sechs Wochen ausfallen. Damit ist der Weltmeister von 2014 beim Saisonauftakt nicht dabei. Alle anderen angeschlagenen und zuletzt verletzten Spieler werden in der Vorbereitungswoche dabei sein.