WDR-Sport Fortuna verstärkt Bemühungen gegen Rassismus

Fortuna Düsseldorf intensiviert seine Bemühungen im Kampf gegen Rassismus mit der Teilnahme aller Jugendteams an einem Ausbildungsprogramm.

Alle weiblichen und männlichen Nachwuchsteams des Fußball-Zweitligisten nehmen von sofort an am Ausbildungsprogramm "Switch the Pitch" teil, wie die Fortuna am Freitag (6.9.2024) mitteilte. Mithilfe etwa von Workshops und virtuellen Trainings soll so das Bewusstsein für Rassismus geschärft sowie auf konkrete Maßnahmen vorbereitet werden.

Kein Platz für Diskriminierung

Laut Vereinsangaben ist die Fortuna der erste europäische Club, der an der Umsetzung dieses Programms teilnimmt.

"So wie es in unserer Vereinssatzung verankert ist, setzen wir uns aktiv gegen Ausgrenzung ein und „Switch the Pitch“ hilft uns dabei", sagte Stefan Vollmerhausen, Sportlicher Leiter des Nachwuchsleistungszentrums. "Wir wollen durch das Projekt sicherstellen, dass unsere Jugendspieler in einer Umgebung aufwachsen, in der Diskriminierung keinen Platz hat."