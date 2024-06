WDR-Sport Fortuna-Keeper Niemczycki wechselt zu Darmstadt 98 Stand: 06.06.2024 13:34 Uhr

Bundesliga-Absteiger Darmstadt 98 hat Torhüter Karol Niemczycki vom künftigen Ligakonkurrenten Fortuna Düsseldorf verpflichtet.

Der 24 Jahre alte Pole soll bei den Lilien "für einen starken Konkurrenzkampf sorgen", sagte Sportdirektor Paul Fernie. Stammtorwart der Darmstädter ist Marcel Schuhen.

In Düsseldorf war Niemczycki zuletzt die Nummer zwei hinter Florian Kastenmeier, in der vergangenen Saison wurde er nur in zwei Pokalspielen sowie am letzten Zweitliga-Spieltag eingesetzt. Über die Vertragslaufzeit machte Darmstadt keine Angaben.