Spiel in Braunschweig Fortuna Düsseldorf - mit Demut zur Tabellenspitze? Stand: 27.10.2023 16:03 Uhr

Düsseldorf reist nach dem stimmungsvollen Sieg gegen Kaiserslautern äußerst kontrastreich zum bislang trostlosen Schlusslicht Braunschweig. Es winkt die Tabellenführung.

Ein rauschendes Fest, wie beim sensationellen 4:3 gegen Kaiserslautern vor ausverkauftem Heimpublikum, erwartet Fortuna Düsseldorf am Freitag (27.10.2023) in Braunschweig wohl eher nicht. Es ist so etwas wie der Gegensatz zum Topspiel in Düsseldorf am vergangenen Spieltag.

Düsseldorf könnte Spitze vorerst übernehmen

Dennoch ist die Partie von großer Relevanz für beide Klubs. Düsseldorf könnte mit einem Sieg ein weiteres Statement setzen, für mindestens eins Nacht sogar die Spitze der 2. Liga übernehmen. Die Fortuna würde sich festsetzen im Kreis der Aufstiegsanwärter - und nach Braunschweig folgen mit Wehen Wiesbaden und Fürth zwei weitere Gegner aus den unteren Tabellenregionen.

Doch Vorsicht ist für die Rheinländer geboten: Schlusslicht Braunschweig wechselte den Trainer und es ist schwer vorauszusagen, ob dies neue Kräfte freisetzt. Schlechte Erfahrung haben die Fortunen schon vor zwei Wochen mit dem Tabellenletzten geamcht. Der hieß damals Osnabrück und ergatterte in letzter Sekunde ein Remis am Rhein. "Man muss demütig sein. Braunschweig kann auch was. Wir werden aber versuchen gegen den Letzten genauso gut zu spielen wie gegen den Ersten", sagte Trainer Daniel Thioune.

Braunschweig mit neuem Trainer

Für die Eintracht ist die Partie fast noch wichtiger: Die Braunschweiger möchten endlich zeigen, dass sie in Liga zwei gehören. Unter Ex-Trainer Jens Härtel gelang das nicht wirklich gut. Nur fünf Zähler stehen bisher auf dem Konto. Der Rückstand auf Platz 15 beträgt schon sieben Punkte. Verlieren in Düsseldorf ist eigentlich verboten.

Dabei hofft Interimstrainer Marc Pfitzner auf den Effekt des Wechsels an der Seitenlinie: "Es werden vielleicht Karten neu gemischt und erst mal eine kleine Aufbruchstimmung." Dennoch werde es "sehr schwer aus der Situation herauszumkommen".

Von Schwere ist bei Düsseldorf dagegen nichts zu sehen - eher von Hoffnung auf eine Euphorie bei positiven Resultaten. Denn am Horizont kündigt sich schon das nächste rauschende Fest mit vollem Stadion an: Ende November im Lokalduell gegen Schalke 04.