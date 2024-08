Kölner Fußball-Idol Podolski lädt zum Abschiedsspiel in Köln Stand: 05.08.2024 11:51 Uhr

Lukas Podolski, Fußball-Weltmeister von 2014, nimmt noch vor dem Ende seiner aktiven Karriere Abschied von den Fans in seiner langjährigen Heimat Köln. Am 10. Oktober findet im Kölner Stadion das Abschiedsspiel mit dem Titel "Unsere 10 kehrt heim – ein letztes Mal in Rut un Wiess" statt.

Dort treten nach Angaben von Podolskis Herzensklub 1. FC Köln "zahlreiche Weltmeister aus dem Jahr 2014 inklusive der Trainer Jogi (Joachim, d. Red.) Löw und Hansi Flick, ehemalige Mannschaftskollegen aus Poldis Zeit beim 1. FC Köln, Spieler aus dem aktuellen FC-Kader sowie Teamkollegen aus der Mannschaft seines polnischen Heimatvereins Gornik Zabrze gegeneinander an".

Der 39 Jahre alte Podolski stammt aus der FC-Jugend, im November 2003 unterschrieb er seinen ersten Profivertrag, wenig später feierte er sein Debüt in der Bundesliga. In insgesamt 181 Einsätzen für den FC erzielte er 86 Tore und legte 41 auf. 130 Länderspiele hat Podolski für Deutschland absolviert. Unter anderem wurde er 2014 mit der DFB-Elf Weltmeister in Rio.

Podolski mit "finaler Liebeserklärung" an Köln

"Mir ist es extrem wichtig, in Köln für die Unterstützung in all den Jahren Danke zu sagen", sagte Podolski, der von 2003 bis 2006 und von 2009 bis 2012 für den FC spielte: "Es ist eine finale Liebeserklärung an eine besondere Stadt, den FC mit seinen großartigen Fans, langjährige Teamkollegen und zahlreiche weitere Personen, die meinen Weg bis heute begleiten."