WDR-Sport Europa League: Bayer Leverkusen will Achtelfinalticket lösen

Europa League: Bayer Leverkusen will Achtelfinalticket lösen Stand: 08.11.2023 13:46 Uhr

Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen kann bereits am 4. Spieltag das Ticket fürs Achtelfinale in der Europa League lösen. Das Team von Xabi Alonso tritt am Donnerstag bei Qarabag Agdam an.

Wenn der Spitzenreiter der Fußball-Bundesliga beim Tabellenzweiten der aserbaidschanischen Premyer Liqası antritt, muss man um die Favoritenrolle nicht lange feilschen. Obwohl die Aserbaidschaner Bayer mit sechs Punkten im Nacken sitzen, sind die Leverkusener klarer Favorit. Sie haben das Hinspiel bereits mit 5:1 gewonnen, wobei vor allem Florian Wirtz und Doppeltorschütze Alejandro Grimaldo glänzten.

Längste Europacup-Reise der Vereinsgeschichte

Ob die beiden auch am Donnerstag nach der längsten Europacup-Reise der Vereinsgeschichte - knapp 3.500 Kilometer Luftlinie sind es von Arena zu Arena - in der Startelf stehen, ließ Trainer Xabi Alonso offen. Beide verdienten sich zuletzt beim 3:2-Sieg in Hoffenheim erneut Bestnoten, aber Alonso betonte am Mittwoch vor dem Abflug, dass es ganz normal sei zu rotieren, wenn man alle drei Tage ein Spiel habe.

Da der vorzeitige Achtelfinaleinzug in Aserbaidschan aber das erklärte Ziel der Leverkusener ist, dürfte es Alonso schwer fallen, auf seine formstarken Spieler zu verzichten. Unfreiwillig verzichten muss er dagegen vorerst auf Stamm-Innenverteidiger Edmond Tapsoba, der an der Hand operiert werde.

Wir haben entschieden, dass es die richtige Zeit ist, die Operation zu machen.

Bayer-Coach Xabi Alonso zum Ausfall von Edmond Tapsoba

Tapsoba hatte sich beim 5:2 in der zweiten Runde des DFB-Pokals beim SV Sandhausen verletzt. Am vergangenen Samstag war er beim 3:2-Sieg in Hoffenheim noch mit einer speziell angefertigten Schiene aufgelaufen. Der 24-Jährige werde nun aber doch an der linken Hand operiert und falle deswegen auch für die kommende Bundesliga-Partie gegen den 1. FC Union Berlin aus.

Neben Tapsobas Position wechselt Alonso wie üblich im Tor, wo Pokal-Keeper Matej Kovar den Platz von Lukas Hradecky einnimmt. Der 23-Jährige ist froh darüber, diese Chance zu bekommen: "Dieser Wettbewerb bedeutet uns sehr viel." Kovar sagt, dass Hradecky und er versuchen, sich jeden Tag gegenseitig zu pushen. Von diesem Konkurrenzkampf profitiere das Team.

Xhaka: Mannschaft will "Großes" erreichen

Dass sich Leverkusen mit Momentaufnahmen an der Tabellenspitze nicht zufriedengibt, lässt Granit Xhaka erahnen. Das Team wolle " Großes", sagte Bayers Mittelfeldspieler in der "Sport-Bild". Das dürfte gleichermaßen für die Bundesliga wie die Europa League gelten.

Ich bin überzeugt, dass unsere junge Mannschaft den Hunger hat, Großes zu erreichen.

Bayers Mittelfeldspieler Granit Xhaka in der "Sport-Bild"

Das Gute für Bayer ist, dass sich die Dinge als Spitzenreiter von oben regeln lassen: "Wir müssen unsere Spiele gewinnen, dann können alle anderen Mannschaften machen, was sie wollen", so Xhaka. Dafür, dass sie nach 15 Pflichtspielen ohne Niederlage nicht abheben, sorge Alonso: "Es ist nicht so einfach, auf dem Boden zu bleiben, wenn du ständig hörst, wie gut du bist. Der Trainer sorgt dafür, dass wir alles richtig einordnen."