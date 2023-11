Ausverkauftes Stadion bei RWE Essen gegen Bielefeld - Duell der Stunde in Liga drei Stand: 03.11.2023 12:13 Uhr

Essen und Bielefeld haben sich mit einer Siegesserie in der 3. Liga aus dem Tabellenkeller nach vorne gearbeiteit. Nun wartet das stimmungsvolle direkte Duell.

Von Michael Buchartz

Gerade einmal vier Spieltage ist es her, da stand Absteiger Arminia Bilefeld auf einem Abstiegsrang in der 3. Liga. Nun könnte der DSC mit einem Sieg im Spiel gegen Rot-Weiss Essen am Samstag (04.11.2023) plötzlich in die Spitzengruppe springen und nach Punkten zum Gegner aufschließen. Der WDR überträgt die Partie live im TV und Stream.

Arminia mit viel Selbstvertrauen

Seit vier Liga-Spielen ist der DSC ungeschlagen - drei Siege und ein Remis gab es zuletzt. Dazu zeigte die Arminia im Pokal gegen den klassenhöheren Hamburger SV ein beherztes Spiel und verlor erst im Elfmeterschießen. "Wir können von diesem Pokalfight ganz viel zehren. Wir stehen für das wir und das hat man nun wieder gesehen", betonte DSC-Trainer Mitch Kniat.

Dass Bielefeld aktuell eine solche Serie hinlegt, ist keine Selbstverständlichkeit. Denn der DSC hat bewusst für die 3. Liga geplant, liegt mit dem Etat eher im unteren Mittelfeld. Der Wiederaufstieg ist nicht das Ziel, sondern den "bestmöglichen Fußball zu spielen" und dabei den Klub wirtschaftlich solide zu führen.

RWE ebenfalls mit Siegesserie

Bestmöglich Fußball spielt aktuell auch der Gegner aus Essen. Denn RWE trumpft ebenfalls mit Selbstvertrauen und einer kleinen Siegesserie auf. Dreimal gewannen die Essener zuletzt 2:1 und finden sich etwas überraschend im Verfolgerfeld der Aufstiegsplätze. Vor Wochen war das noch nicht abzusehen - als RWE hintereinander 0:4 gegen Unterhaching und 0:5 gegen Verl verlor.

Damals wurden viele Fan-Rufe nach einem Trainerwechsel laut. Doch der Klub hielt gegen Christoph Dabrowski als Verantwortlichem fest - das zahlte sich aus. Während Arminia unter der Woche die knappe Niederlage im DFB-Pokal hinnehmen musste, konnte sich RWE weiter Selbstvertrauen holen: Im Landespokal kam der Drittligist gegen den SV Straelen souverän weiter.

Dabrowski erwartet "offenes Spiel"

Doch es wartet im Stadion an der Hafenstraße nicht nur ein sportlich interessantes Duell, sondern vor allem auch ein stimmungsvolles Spiel auf die Zuschauer. Das Stadion ist komplett ausverkauft, knapp 20.000 Zuschauer sorgen fast schon für eine Bundesliga-Atmosphäre. "Die Vorfreude ist riesig. Gefühlt spielen da ein Schwergewicht der 3. Liga und ein ein gefühlter Zweitligist", erklärte Dabrowski.

Das Ziel für beide Teams: den vierten Sieg in Folge einfahren und wichtige Punkte holen. Denn wie eng die 3. Liga derzeit ist, haben die Siegesserien beider Klubs gezeigt. Denn auch RWE kletterte damit durch die halbe Liga nach oben, war wie die Arminia vor den drei Erfolgen noch im Tabellenkeller zu finden. Die Teams zwischen Platz vier und 13 trennen aktuell nur vier Zähler. Entsprechend erwartet RWE-Trainer Dabrowski ein attraktives Spiel: "Ich erwarte daher eine attraktive Partie und einen offenen Schlagabtausch."