Erster Sieg auf Rasen Sinner gewinnt Tennis-Turnier in Halle Stand: 23.06.2024 16:03 Uhr

Der Weltranglisten-Erste Jannik Sinner hat das Tennis-Turnier im westfälischen Halle gewonnen. Er bezwang Hubert Hurkacz in zwei Sätzen.

Der Pole bot Sinner im Finale am Sonntag zwar lange die Stirn, in den entscheidenden Momenten machte sich dann aber doch der Klassenunterschied bemerkbar. Sinner gewann das Match, in dem es kein einziges Break gab, mit 7:6 (10:8), 7:6 (7:2). Der 22-Jährige verwandelte gegen Hurkacz nach 1:49 Stunden seinen ersten Matchball.

Jannik Sinner

Für den italienischen Shootingstar war es bereits der vierte Titel in diesem Jahr - allerdings der erste überhaupt auf Rasen. Spätestens jetzt geht Sinner damit endgültig auch als Favorit in den Rasen-Klassiker in Wimbledon.

Zverev im Halbfinale raus

Alexander Zverev hatte in Halle den Einzug ins Endspiel knapp verpasst. Der Olympiasieger verlor sein Halbfinale am Samstag gegen Hurkacz mit 6:7 (2:7), 4:6. Zverev muss damit weiter auf seinen ersten Halle-Titel warten. 2016 und 2017 hatte er jeweils im Endspiel verloren.

Zverevs Zuversicht vor Wimbledon ist dennoch gestiegen. "Ich muss noch ein, zwei Dinge besser machen, aber ich sehe meine Chancen dieses Jahr in Wimbledon viel, viel höher, als ich sie in den letzten paar Jahren gesehen habe", so der gebürtige Hamburger. Ob er Recht behält, wird sich ab dem 1. Juli zeigen.