WDR-Sport Duisburg will gegen den BVB "die Kurve bekommen"

Das Tabellenschlusslicht der 3. Liga, der MSV Duisburg, hat zwei ganz wichtige Spiele vor der Brust. Auf der Suche nach dem ersten Saisonsieg wartet am Mittwoch die U23 von Borussia Dortmund und am Samstag Preußen Münster.

Der MSV Duisburg wartet in der 3. Liga weiter auf seinen ersten Saisonsieg. Am Mittwoch (19 Uhr) trifft der MSV in der vorgezogenen Partie des 9. Spieltags auf die Zweitvertretung von Borussia Dortmund.

Duisburg steckt im Tabellenkeller fest

Sieben Spieltage sind bereits absolviert - mit drei Punkten bildet Duisburg das Tabellenschlusslicht. Es ist der schlechteste Saisonstart der Vereinsgeschichte. Auch unter dem neuen Trainer Engin Vural, der den letzte Woche entlassenen Ex-Trainer Torsten Ziegner abgelöst hat, blieb der MSV zuletzt erfolglos. Am vergangenen Samstag kassierten die "Zebras" eine 0:2-Niederlage bei Viktoria Köln.

Der Frust war bei vor allem auch bei den Duisburger Anhängern deutlich zu spüren. Mit "Heskamp raus"-Rufen machten einige Fans ihren Unmut deutlich. Die MSV-Spitze mit Sportdirektor Ralf Heskamp steht zunehmend unter Druck. "Dass die Fans nach dem Spiel sauer sind, kann ich nachvollziehen. Wir müssen jetzt in Dortmund die Kurve bekommen", sagte Vural vor der Partie bei der U23 des BVB.

BVB will Sieges-Serie ausbauen

Anders als der MSV können die "kleinen" Dortmunder mit ihrem Saisonstart hochzufrieden sein. Elf Punkte aus sieben Spielen bedeuten Platz fünf. Zuletzt fuhr die Mannschaft von Trainer Jan Zimmermann zwei Siege ein (3:2 gegen den SC Verl und 2:1 gegen Viktoria Köln).

"Dortmund steht defensiv sehr kompakt und spielt offensiv Hochgeschwindigkeits-Fußball", analysiert Vural. Das Dortmunder Tempospiel wird unter anderem auch von einem Ex-Duisburger geprägt. Nach drei Spielzeiten bei den MSV-Profis schloss sich Julian Hettwer im Sommer dem BVB an. Der 20-Jährige wuchs in der letzten Rückrunde zu einem echten Leistungsträger heran und steuerte innerhalb von zehn Saisonspielen sieben Scorerpunkte bei.

Hettwer bereits mit zwei Saisontoren

Und auch beim BVB ist Hettwer angekommen. In vier Spielen stand der gebürtige Bochumer in der Startelf und erzielte gegen Köln und Verl seine ersten beiden Saisontore. Den MSV hat der Shootingstar allerdings nicht aus den Augen verloren: "Ich hoffe, dass sie die notwendigen Punkte holen, aber nicht gegen uns", sagt Hettwer auf den Vereinskanälen des BVB.

Dem MSV Duisburg stehen in der englischen Woche zwei ganz wichtige Spiele bevor. Engin Vural hat mit seiner Mannschaft die Chance, sich mit positiven Resultaten innerhalb weniger Tage aus einer mehr als brenzligen Situation zu befreien. Mit Niederlagen gegen Dortmund und am Samstag gegen Preußen Münster würde der MSV noch tiefer in eine Krise abrutschen.