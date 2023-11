WDR-Sport Duisburg vor entscheidenen Spielen - Es zählen nur Punkte Stand: 23.11.2023 20:59 Uhr

Boris Schommers und der MSV Duisburg stehen vor zwei richtungsweisenden Spielen. Für den Tabellenletzten der 3. Liga beträgt der Abstand auf die Nicht-Abstiegsplätze bereits sechs Punkte.

Schommers ist seit Ende Oktober Trainer beim MSV Duisburg. Er ist der Nachfolger von Engin Vural, der als Interims-Coach Torsten Ziegner für einige Spiele ersetzt hatte. Für Ziegner war Mitte September beim MSV Schluss.

Schommers übernahm ausgerechnet nach dem ersten und bislang einzigen Duisburger Saisonsieg. Mittlerweile stand der 44-Jährige in fünf Pflichtspielen an der Seitenlinie. Einen Sieg konnte er bislang nicht einfahren.

Duisburg ist Tabellenletzter

Der MSV steckt ganz tief drin im Tabellenkeller und in der Krise. Die Bilanz des neuen Trainers: Drei Niederlagen und ein 0:0 gegen Waldhof Mannheim. In den kommenden Tagen haben Schommers und der MSV die große Chance, den Rückstand auf die Konkurrenten zu verkürzen. Am Samstag (14 Uhr) stehen sich Duisburg und Sandhausen erstmalig in der 3. Liga gegenüber.

Zweitliga-Absteiger Sandhausen, im Sommer als möglicher Aufstiegs-Kandidat gehandelt, läuft seinen Ansprüchen weit hinterher. Mit 21 Zählern rangiert das Team von Neu-Trainer Jens Keller im Tabellenmittelfeld. Bereits am Mittwoch (19 Uhr) wartet dann im Nachholspiel der 1. FC Saarbrücken, für den es ebenfalls überhaupt nicht läuft. Die Saarländer stehen mit 18 Punkten auf Platz 15.

MSV mit schwächstem Angriff

Die Lücke ist für den MSV als Tabellenschlusslicht nach 14 Spieltagen schon gewaltig. Sechs Punkte fehlen auf den 16. Platz und nochmal vier mehr auf Saarbrücken. Dennoch muss der MSV solche Doppelspieltage nutzen, um sich aus dieser Lage irgendwie zu befreien. Von einem "Endspiel" will Schommers aber noch nicht sprechen: "Wir sind uns der Drucksituation bewusst und hoffen, dass wir das Matchglück mal für uns erzwingen können. Dafür werden wir alles tun."

Vor allem in der Offensive muss sich der MSV schlagartig verbessern. Neun Tore haben die "Zebras" in 14 Spielen erzielt. Innenverteidiger und Kapitän Sebastian Mai ist mit drei Treffern bester Torschütze. Das bislang einziger Stürmertor erzielte Alexander Esswein am vergangenen Spieltag beim 1:2 gegen den FC Ingolstadt per Elfmeter.

Unter Schommers erzielte Duisburg ganze zwei Treffer. Zur ganzen Wahrheit gehört aber auch, dass nur sechs Teams weniger Gegentore kassiert haben. Das ist für ein Tabellenschlusslicht mit nur acht Punkten außergewöhnlich.

Der MSV Duisburg ist in der 3. Liga keineswegs chancenlos - nur einmal verlor Duisburg mit mehr als zwei Toren Unterschied (beim 0:3 gegen 1860 München). Und auch der Kampf um den Klassenerhalt ist noch nicht verloren. Was der MSV jetzt aber braucht sind Tore und vor allem Siege.