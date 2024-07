WDR-Sport Drittligist Bielefeld feiert Sieg - Niederlagen für Verl und Aachen Stand: 06.07.2024 18:39 Uhr

Drittligist Arminia Bielefeld hat auch das zweite Testspiel gewonnen.

Die Ostwestfalen bezwangen den Regionalligisten 1. FC Bocholt am Samstag mit 4:0 (2:0). Kaito Mizuta, André Becker, Nassim Boujellab und Probespieler Jesse Tugbenyo sorgten für die Tore. "Ich bin zufrieden, wie wir aufgetreten sind. Bocholt ist ein wirklich guter Gegner, der in der vergangenen Saison in der Regionalliga West starke Leistungen gezeigt hat", sagte Trainer Mitch Kniat.

Der SC Verl unterlag dagegen dem Zweitligisten Hannover 96 1:2 (0:0). Verls Neuzugang Dominik Steczyk (51.) glich umgehend die 96-Führung durch Nicoló Tresoldi (49.) aus, doch Marcel Halstenberg (56.) erzielte fünf Minuten später den Siegtreffer für Hannover.

Auch Drittliga-Aufsteiger Alemannia Aachen verlor das zweite Testspiel im Rahmen des Trainingslagers in Dessau gegen den Halleschen FC am Samstag 1:2 (0:2). Marius Hauptmann (6.) und Cyrill Akono (28.) schossen den HFC in der ersten Halbzeit mit 2:0 in Führung, ehe Julian Schwermann (89.) kurz vor Spielende auf 1:2 verkürzte.