WDR-Sport Drittliga-Aufsteiger Aachen verpflichtet Putaro Stand: 23.06.2024 14:36 Uhr

Alemannia Aachen hat sich nach dem Aufstieg in die 3. Liga in der Offensive verstärkt und Leandro Putaro verpflichtet.

Wie der Verein am Sonntag mitteilte, kommt der 27-Jährige vom VfL Osnabrück, der ihn in der vergangenen Saison an Arminia Bielefeld ausgeliehen hatte. Für die Ostwestfalen kam er in 25 Einsätzen auf drei Treffer in der 3. Liga.

Putaro kommt mit der Erfahrung aus 131 Drittliga-Spielen (15 Tore, 11 Vorlagen) und vier Kurzeinsätzen in der Bundesliga für den VfL Wolfsburg.

"Wir haben Leandro während der kürzlich zu Ende gegangenen Spielzeit genau beobachtet und viel Gefallen an seinem Spielstil gefunden", sagt Aachens Geschäftsführer Sascha Eller. "Er zeigt eine hohe Laufbereitschaft, arbeitet viel auf dem Platz und ist offensiv sehr variabel. Dazu kommt mit 1,87 Meter eine gute Größe. Er wird als dritt- und zweitligaerfahrener Spieler ein wichtiger Baustein für unseren neuen Kader sein und uns beim Erreichen unserer Ziele sicher weiterhelfen."