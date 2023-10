WDR-Sport Drei Premieren-Treffer erlösen Bielefeld Stand: 15.10.2023 15:15 Uhr

Arminia Bielefeld hatte am Wochenende gleich mehrfach Grund zum Feiern: Es gab endlich mal wieder einen Sieg, die Leistung war überzeugend und in Sachen Torschützen macht den Ostwestfalen in der 3. Liga ohnehin niemand etwas vor.

Nach Wochen der Tristesse herrscht bei Arminia Bielefeld endlich mal wieder Feierstimmung. Mit dem 3:1-Erfolg gegen Waldhof Mannheim haben die Ostwestfalen ihre Serie von drei sieglosen Spiele beendet und zudem die Abstiegsplätze der 3. Liga verlassen.

Und als wäre das nicht schon genug Grund zur Freude, trugen sich mit Nassim Boujellab, Louis Oppie und Manuel Wintzheimer auch noch drei neue Spieler in die Bundesliga-Torschützenliste der Arminia ein. Diese umfasst mittlerweile 13 verschiedene Namen - das ist ligaweit spitze.

"Hut ab vor dieser Leistung"

Vor allem Trainer Mitch Kniat war die Erlösung nach Abpfiff anzumerken, stand er nach den jüngsten Misserfolgen doch zunehmend unter Druck. Besonders gefallen haben dürfte ihm dabei, dass der Befreiungsschlag gegen die ebenfalls kriselnden Mannheimer hochverdient war. Denn seine Mannschaft lieferte einen äußerst überzeugenden Auftritt ab, wie auch der Coach feststellte: "Hut ab vor dieser Leistung. Alle wollten diesen Sieg unbedingt."

Das war dem Team dann auch von Beginn an anzumerken. Die Ostwestfalen spielten sofort mutig nach vorne. Von Respekt oder gar Verunsicherung war nichts zu erkennen. Waldhof-Keeper Jan-Christoph Bartels musste in der ersten Halbzeit gleich mehrfach gegen Arminen-Stürmer Noah Joel Sarenren Bazee retten.

Trotz Gegentor rundum zufrieden

Besonders bemerkenswert war aber, dass selbst der überraschende Rückstand nach 20 Minuten die Bielefelder nicht aus der Bahn warf. Dabei war das 0:1 wieder einmal ein vermeidbares Tor. Arminias Schlussmann Jonas Kersken spielte einen haarsträubenden Fehlpass direkt in die Füße von Charles-Jesaja Herrmann - danach hatten die Mannheimer dann freie Bahn.

Obwohl Bielefeld auch danach noch einmal Glück hatte, da es nach einem Kontakt von Kersken an Waldhof-Stürmer Herrmann durchaus Elfmeter hätte geben können, war Kniat von der Leistung seines Teams total überzeugt: "Wir haben in der Halbzeitpause zum ersten Mal keine Szenen gezeigt, weil wir so zufrieden waren", so der Coach.

Knaller von Oppie: "Training und angeboren"

Bielefelds Louis Oppie (l.) bejubelt seinen Treffer zum 2:1 gegen Waldhof Mannheim

Das eigentliche Highlight der Partie stand Kniat da allerdings noch bevor. Denn seine Mannschaft drehte dank Boujellab (51.) und Oppie (58.) binnen sieben Minuten das Spiel. Oppie jagte dabei den Ball von der Strafraumgrenze äußerst sehenswert unter die Latte. Dass der Ball so einschlägt war laut Oppie aber kein Glück, sondern eine Mischung aus "Training und angeboren", wie er selbst sagte. Nach dem 3:1 durch Wintzheimer in der 76. Minute war die Partie dann entschieden.

Die Frage, die sich jetzt alle rund um die Arminia stellen ist: War das der Beginn einer großen Aufholjagd? Ja, sagt zumindest Oppie: "Das Spiel kann uns auf jeden Fall einen guten Schwung für die kommenden Aufgaben mitgeben." Die Vorzeichen stehen tatsächlich günstig, denn als nächstes reisen die Ostwestfalen zum Schlusslicht MSV Duisburg.