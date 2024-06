WDR-Sport Deutschland-Spiel in Dortmund: Das müssen Fans wissen Stand: 28.06.2024 13:13 Uhr

Am Samstagabend steht Dortmund im Fokus: Die deutsche Fußballnationalmannschaft bestreitet das Achtelfinale gegen Dänemark im Stadion von Borussia Dortmund.

Von Daniel Immel

Wo kann ich das Spiel gucken?

Wer keine Karten für das Stadion bekommen hat, kann das Spiel der deutschen Nationalmannschaft bei den beiden Fanzonen im Westfalenpark und auf dem Friedensplatz verfolgen. Im Westfalenpark wird die Kapazität durch zwei zusätzliche Leinwände auf 43.000 Zuschauer erweitert. Beim Fanfest auf dem Friedensplatz können 6.500 Fans das Spiel auf vier Leinwänden verfolgen.

Zusätzlich zu den Public-Viewing-Events wird das Spiel auch in vielen Dortmunder Kneipen übertragen. Sollte es also doch entgegen der Wetterprognosen regnen, könnten die Plätze dort knapp werden.

Was ist an den Fanzonen geplant?

Public Viewing im Westfalenpark in Dortmund

Sowohl die Fanzone am Friedensplatz als auch die Fanzone im Westfalenpark haben ab 15 Uhr geöffnet. Auf der Festwiese im Westfalenpark tritt ab 18 Uhr die "Hermes House Band" auf. Um 20 Uhr folgt dann EM-Saxophonist André Schnura, der durch Auftritte bei anderen Public Viewing-Events während der Europameisterschaft zum viralen Hit wurde. Gemeinsam mit einem Überraschungsgast wird er den Fans vor dem Deutschland-Spiel einheizen. Das Spiel beginnt um 21 Uhr.

Auf den Leinwänden am Friedensplatz und an der Buschmühle im Westfalenpark läuft um 18 Uhr bereits das Achtelfinale zwischen der Schweiz und Italien.

Wie kann ich anreisen?

Wer eines der begehrten Tickets für das Spiel ergattern konnte, kann kostenlos den ÖPNV zur An- und Abreise benutzen. Für Nordrhein-Westfalen gibt es für die Stadionbesucher ein kostenloses "36-Stunden-Ticket" in der offiziellen Euro-2024-App.

Fans sollen mit dem ÖPNV anreisen

Die DSW21 rechnet mit vollen Stadtbahnen am Samstag. Deshalb wird "alles, was rollen kann, unterwegs sein", teilt DSW21 mit. Für die EM gibt es einen speziellen "EM-Fahrplan", der auch am Samstag gilt. Die Stadtbahnen werden eine bis zwei Stunden länger fahren als üblich. Trotzdem kann es bei der Abreise zu Wartezeiten kommen. Besucher des Spiels können mit der U45 bis zur Haltestelle "Stadion" fahren. Allerdings wird empfohlen auch auf die anderen Linien auszuweichen. So können Stadionbesucher die U42 nutzen und bei der Station "Theodor-Fliedner-Heim" ein- und aussteigen. Ebenso kann die Haltestelle "Westfalenhallen" der Linie U46 zur An- und Abreise genutzt werden.

Wer zum Spiel mit dem Auto anreist, sollte sich noch heute um ein Parkticket kümmern. Ohne Ticket darf man nicht die Parkplätze des Stadions nutzen. Die Parkplätze lassen sich über die Seiten der Stadt Dortmund oder der UEFA Euro 2024 buchen.

Fußballfans, die zum Stadion laufen, können sich an dem grünen Teppich orientieren, der zur Arena führt.

Für Besucher des Public Viewings im Westfalenpark rät DSW21 neben der U49 die U41 zu verwenden. Die Stationen "Märkische Straße" und "Karl-Liebknecht-Straße" befinden sich fußläufig zum Westfalenpark.

Sind Fanmärsche zum Stadion geplant?

Sowohl die deutschen als auch die dänischen Fans planen einen Fanmarsch zum Westfalenstadion. Die deutschen Fans treffen sich ab circa 14 Uhr an der Kampstraße. Um 17 Uhr zieht der Fanmarsch dann gemeinsam Richtung Stadion. Die Stadt Dortmund erwartet mehrere Tausend Fans.

Die dänischen Fans starten im Westpark. Treffpunkt wird dort um 13 Uhr sein. Ab etwa 17 Uhr zieht der dänische Fanmarsch zum Stadion weiter.

Ist die Stadt auf plötzlich einsetzenden Regen vorbereitet?

Die Stadt Dortmund ist im Austausch mit dem Deutschen Wetterdienst. Sollte es unerwartet doch zu Niederschlägen kommen, ist die Stadt nach eigenen Angaben dagegen gewappnet. In diesem Fall werde Dortmund alle relevanten Informationen über ihre Kanäle bekanntgeben.

Wo gibt es sonst noch Public Viewing in NRW?

Die EM-Spiele werden nicht nur in den Fanzones und offiziellen Public-Viewing-Bereichen der UEFA gezeigt. In vielen NRW-Städten laden Verwaltungen, Vereine und Kneipen zum "Rudelgucken" ein. Dabei gibt es neben klassischem Public Viewing auf dem Markt- oder Rathausplatz und im Biergarten auch Angebote im Beachclub und im Kino.

