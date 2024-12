WDR-Sport DEL: Wichtige Siege für Köln, Düsseldorf und Iserlohn Stand: 06.12.2024 22:13 Uhr

Die Kölner Haie haben sich am 23. DEL-Spieltag bei den Eisbären Berlin im Penaltyschießen durchgesetzt. Auch die Düsseldorfer EG und Iserlohn Roosters siegten.

Die Haie setzten sich in der Hauptstadt mit 3:2 (1:1, 1:0, 0:1, 0:0, 1:0) durch und kletterten in der Tabelle auf Platz fünf.

Köln war von Beginn an das bessere Team und ging bereits nach dreieinhalb Minuten durch Gregor MacLeod in Führung (4.). Die Eisbären deziminierten sich kurz darauf selbst, als Yannick Veilleux für einen Kniecheck gegen Veli-Matti Vittasmäki eine Spieldauerstrafe erhielt (6.). In der 13. Minute glichen die Berliner dennoch durch Frederik Tiffels aus.

Im zweiten Drittel brachte MacLeod die Haie in Unterzahl erneut in Führung (31.). Danach hatten beide Teams je ein Powerplay, doch es ging mit der knappen, aber verdienten Kölner Führung ins Schlussdrittel. Dort ließen die Gäste weiter wenig zu, mussten in der 52. Minute in einer unübersichtlichen Situation aber den Ausgleichstreffer durch Jonas Müller einstecken.

Nachdem das restliche Drittel sowie die Verlängerung torlos blieben, ging es ins Penaltyschießen, das die Haie dank des einzigen Torschützen Maximilian Kammerer für sich entschieden.

Gogulla erlöst Düsseldorf gegen Frankfurt

Schlusslicht Düsseldorf hat im Heimspiel gegen die Löwen Frankfurt einen wichtigen 4:3 (0:2, 2:0, 2:1)-Sieg gefeiert, bleibt aber am Tabellenende. Das erste Drittel ging nach Toren von Cedric Schiemenz in Überzahl (9.) und Linus Fröberg kurz vor Schluss (20.) mit 2:0 an die Löwen. Nur 31 Sekunden nach Beginn des zweiten Drittels erzielte Alexander Ehl den Anschlusstreffer (21.). Tyler Gaudet traf in einem Düsseldorfer Powerplay zum 2:2 (35.).

Im Schlussviertel brachte Ehl die DEG mit seinem zweiten Treffer erstmals in Führung (41.). Fröbergs zweites Tor für die Löwen in Überzahl brachte aber den erneuten Ausgleich (51.). In der 54. Minute schoss Philip Gogulla Düsseldorf die DEG dann zum Sieg.

Iserlohn feiert klaren Heimsieg

Dass Düsseldorf mit dem Sieg das Tabellenende nicht verlassen durfte, lag am Sieg der punktgleichen Iserlohn Roosters. Die Sauerländer setzten sich im Heimspiel gegen die Fischtown Pinguins Bremerhaven souverän mit 4:0 (1:0, 1:0, 2:0) durch.

In einem zunächst ausgeglichenen Spiel gingen die Roosters in der 15. Minute durch Brayden Burke in Führung. Auch den zweiten Spielabschnitt entschieden die Sauerländer durch ein Powerplay-Tor von Shane Gerisch knapp für sich (38.). Kurz nach Beginn des dritten Viertels schnürte Gersich den Doppelpack (42.). Den Schlusspunkt setzte Taro Jentzsch mit einem Emtpy-Net-Goal (60.).

24. Spieltag am Sonntag

Am Sonntag sind alle DEL-Teams wieder im Einsatz. Iserlohn ist um 16.30 Uhr bei den Nürnberg Ice Tigers zu Gast. Zur gleichen Zeit empfangen die Kölner Haie die Augsburger Panther. Zum Abschluss des Abends empfängt die Düsseldorfer EG die Adler Mannheim (19.15 Uhr).