DEL DEL: Kölner Haie beenden Berliner Sieges-Serie

Kölner Haie beenden Berliner Sieges-Serie Stand: 07.01.2025 21:49 Uhr

Die Kölner Haie haben am Dienstagabend ein packendes Topsopiel der Deutschen Eishockey Liga (DEL) gegen die Eisbären Berlin gewonnen.

Von Jakob Halbfas

In einem Nachholspiel des 27. Spieltages setzte sich der KEC vor ausverkaufter Arena mit 5:3 (1:1, 3:2, 1:0) gegen die Hauptstädter durch. Für die Kölner war es der vierte Sieg aus den letzten fünf Spielen.

Partie startet spektakulär

Die Partie startete, wie ein Topspiel starten muss. Mit viel Tempo und Chancen auf beiden Seiten. Parker Tuomie sorgte nach Zuspiel von Kevin Niedenz mit einem strammen Schuss aus spitzem Winkel für das frühe 1:0 (2.).

Die Eisbären reagierten prompt mit der ersten Großchance. den Schuss von leo Pföderl konnte KEC-Goalie Julius Hudacek problemlos abwehren (4.). Neben den Chancen brachten beide Teams auch jede menge Physis mit in die Anfangsphase. Nach einem harten aber fairen Check von Tuomie musste Michael Bartuli vom Eis geführt werden (6.).

Haie lassen Chance liegen - Berlin gleicht aus

Nach knapp zehn Minuten spielten sich die Haie die große Chance auf das 2:0 heraus. Im Zwei-gegen-Eins liefen Frederik Storm und Juhani Tyrväinen auf Berlins Schlussmann Jake Hildebrand zu. Dieser ging gegen Tyrväinen als Sieger hervor (9.). Es ging weiter in und her.

Kurz vor Drittelende erzielte Lean Bergmann den 1:1-Ausgleich, der sich ein wenig angedeutet hatte. Den Schuss von Manuel Wiederer werte Hudacek noch ab, gegen den Nachschuss von Bergmann war der Goalie machtlos (17.). Wenige Sekunden vor Drittelende ließen die Eisbären die nächste Topchance liegen. Gleich drei Mal hintereinander werte Hudacek gegen die Berliner ab (20.).

Fünf Treffer im zweiten Drittel

Im Mittelabschnitt dauerte es diesmal nur 49 Sekunden bis zur erneuten Kölner Führung. Mit viel Tempo brach Storm auf der rechten Seite durch und vollendete zum 2:1 (21.). Diesmal ließ die Reaktion der Gäste nicht lange auf sich warten. Nach Zuspiel des gebürtigen Kölners Frederik Tiffels erzielte Liam Kirk seinen 17. Saisontreffer (23.).

Es entwickelte sich ein spektakuläres Drittel. Nach 30 Minuten traf der Ex-Berliner Louis-Marc Aubry per Konter zum 3:2. Nach schöner Vorarbeit von Alexandre Grenier und Justin Schütz landete der Puck bei Aubry, der Hildebrand mit seinem Rückhandschuss überwinden konnte. Und wieder dauerte es nicht lange, ehe Berlin die Kölner Fans zum schweigen brachte. Gabriel Fontaine sorgte für das 3:3 (31.) .

Köln mit starkem Schlussdrittel

Das Schlusswort im zweiten Drittel war damit aber noch nicht gesprochen. In Überzahl ging der KEC durch Grenier zum vierten Mal an diesem Abend in Führung (36.). Der Kanadier spazierte ohne angegriffen zu werden durch das gegnerische Drittel und netzte zum 4:3 ein.

Und auch in das Schlussdrittel starteten die Kölner Haie richtig gut. Per Abstauber von Maximilian Kammerer erhöhte Köln auf 5:3 (46.). Die Kölner Haie feierten am Ende einen verdienten Heimerfolg, nachdem die Eisbären noch am zweiten Spieltag im September 6:2 in Köln gewonnen hatten.

Freitag gegen die Grizzlys

Bereits am Freitagabend geht es für die Kölner mit einem Heimspiel weiter. Puckdrop gegen die Grizzlys Wolfsburg ist um 19.30 Uhr.