WDR-Sport BVB - vieles in Bewegung vor der Saison Stand: 15.07.2024 10:16 Uhr

Kommt Serhou Guirassy oder ist er verletzt? Was ist dran an den Gerüchten um Karim Adeyemi und Ilkay Gündogan? Und wer war der dünne Blonde beim Trainingsauftakt? Bei Borussia Dortmund ist zu Beginn der Vorbereitung einiges geboten.

Am Mittwoch wird's eng in Aue. Wenn Borussia Dortmund dort um 18 Uhr zu einem Testspiel bei den Erzgebirglern antritt, werden sich die Fans einen Weg durch die Aufbauarbeiten für das ebenfalls nahemde Auer Stadtfest bahnen müssen.

Dies aber wird die Verantwortlichen der Borussia derzeit eher kaum interessieren. Denn spätestens mit der Beendigung der EURO 2024 gerät das sportliche Geschehen der Bundesligaklubs wieder ins Visier der deutschen Fußballfreunde. Und da ist bei Borussia Dortmund nun einmal so einiges geboten.

Baustelle 1: Serhou Guirassy

Was wird nun mit dem angedachten neuen BVB-Stürmer, der vom VfB Stuttgart zum Team von Trainer Nuri Sahin stoßen soll? Bei der obligatorischen medizinischen Untersuchung sei eine Knieverletzung festgestellt worden, die womöglich operiert werden muss. Wenn dem so ist, wird Borussia womöglich ganz von einem Transfer des 28-Jährigen absehen. Klarheit soll es im Verlauf der Woche geben.

Baustelle 2: Karim Adeyemi

Juventus Turin ist an einer Verpflichtung des jungen Dortmunder Offensivspielers interessiert - so lautet die Meldung, die aus italienischen Gazetten nach Deutschland herübergschwappt ist. Laut "Gazzetta dello Sport" ist der 22-Jährige Wunschspieler von Juventus' neuem Trainer Thiago Motta.

Der BVB seinerseits soll einem Transfer nicht abgeneigt sein - wenn die Ablösesumme stimmen sollte. Im Gespräch für den pfeilschnellen Stürmer sind laut "Gazzetta" rund 30 Mio. Euro, der BVB will aber offenbar etwas mehr. Schließlich handelt es sich bei Adeyemi um einen jungen Stürmer, dessen Potenzial noch längst nicht ausgereift erscheint. Als Konterspieler regelmäßig mit Top-Leistungen unterwegs zeigte Adeyemi in der vergangenen Saison häufig schwächere Leistungen, wenn es gegen tief stehende Gegner mit massierter Abwehrarbeit ging.

Baustelle 3: Gerüchte um Ilkay Gündogan, Rayan Cherki

Es ist womöglich nur ein Gerücht, aber bei Borussia Dortmunds Fans sorgt es doch gleich für erhöhten Puls: Ist es womöglich realisierbar, Ilkay Gündogan die Strobelallee zurückzuholen? Der Kapitän der deutschen Nationalmannschaft steht aktuell im Kader des FC Barcelona. Doch Meldungen aus Spanien legen den Verdacht nahe, die Katalanen seien auf Verkäufe von Stars angewiesen, um die Auflagen der spanischen Liga zu erfüllen.

Der BVB bastelt an einer Verpflichtung von Lyons Rayan Cherki

Womöglich erheblich konkreter ist das Thema Rayan Cherki. Der offensive Mittelfeldspieler von Olympique Lyon gilt als "enfant terrible" des französischen Fußballs, man spricht von einem Jahrhunderttalent. Cherki ist zwar erst 20 Jahre alt, hat aber schon so einiges an Erfahrung. Schon mit 16 machte er das erste Ligaspiel für OL. Der BVB soll sich bereits mit dem Spieler über einen Wechsel einig sein, es geht momentan offenbar um die Ablöseformalitäten mit Lyon.

Baustelle 4: Niklas Süle

Womöglich ist der Bestverdiener des BVB gar keine Baustelle mehr. Jedenfalls kam der 28-Jährige, dem in der Vergangenheit oft unprofesssionelles Ernährungsverhalten vorgeworfen wurde, gertenschlank zum Trainingsauftakt der Borussen am vergangenen Mittwoch.

Bekanntlich hat der Defensivmann, der einmal als Deutschlands Zukunft in der Innenverteidigung galt, in den letzten Monaten und Jahren so einiges an Kredit verspielt. Verlor seinen Stammplatz beim BVB, wurde auch nicht mehr für die Nationalmannschaft berücksichtigt. Sollte Süle seine Gewichtsprobleme nun in den Griff bekommen, wird er sicherlich auch wieder eine Alternative für die Startposition in der BVB-Innenverteidigung. Dort sollte Nico Schlotterbeck gesetzt sein. Für den ausgeschiedenen Mats Hummels verpflichtete der BVB Waldemar Anton aus Stuttgart. Mit dem sich Süle nun um den zweiten Platz streiten dürfte.

Baustelle 5: Saison-Vorbereitung

Der neue Coach Nuri sahin war nicht so glücklich mit der Terminierung des ersten Testspiels. Es fand nur zwei Tage nach Trainingsstart gegen eine Amateurauswahl statt (7:1). Das Team wird nur wenige Tage am Trainingsgelände in Brackel sein, schon am 19. Juli bricht der BVB zu einer Asienreise auf. In Bangkok und Osaka stehen dann jeweils Testspiele an. Das Trainingslager findet vom 1. bis zum 9. August in Bad Ragaz in der Schweiz statt. Dann sollen auch die Nationalspieler mit dabei sein.

Bereits in knapp vier Wochen steht in der ersten Runde des DFB-Pokals beim Regionalligisten 1. FC Phönix Lübeck (17.08.2024) die erste Bewährungsprobe an, eine Woche später (24.08.2024) gastiert Eintracht Frankfurt zum Bundesliga-Auftakt in Dortmund.