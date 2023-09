WDR-Sport Borussia Dortmunds Frauen starten mit Sieg in Handball-Bundesliga Stand: 09.09.2023 21:02 Uhr

Zum Auftakt der neuen Saison in der Handball-Bundesliga der Frauen hat Borussia Dortmund einen souveränen Sieg eingefahren. Auch Blomberg-Lippe gewann, Bayer Leverkusen musste sich geschlagen geben.

Am Samstag (09.09.2023) behielten die Dortmunder Handballerinnen in heimischer Halle gegen den VfL Oldenburg mit 30:24 (17:11) die Oberhand. Das Team von Henk Groener verbuchte damit einen erfolgreichen Start in die Titelmission – der BVB will diese Saison nach zwei Bietigheim-Meisterschaften wieder ganz oben stehen.

Auch die HSG Blomberg-Lippe konnte einen ersten Erfolg feiern. Bei Sachsen Zwickau trug die HSG einen letztendlich ungefährdeten 32:20 (13:12)-Sieg davon, auch dank einer starken zweiten Hälfte.

Unterdessen musste sich Bayer 04 Leverkusen beim Thüringer HC mit 21:32 (11:15) geschlagen geben. Auch der Thüringer HC hat Meisterschaftsambitionen.