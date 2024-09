WDR-Sport Bitterer Abend für Arminia Bielefeld beim VfB II Stand: 24.09.2024 20:54 Uhr

Arminia Bielefeld hat nach einem guten Saisonstart die zweite Niederlage innerhalb von drei Tagen kassiert.

Bei der U23 vom VfB Stuttgart verlor Bielefeld in der ersten Englischen Woche der Saison am Dienstagabend 0:3 (0:2) und agierte in nahezu jeder Aktion glücklos.

Dabei war die Arminia mit viel Selbstvertrauen in die Partie am Dienstagabend. Zwar hatte das Team von Trainer Michel Kniat am vergangenen Samstag gegen 1860 München die erste Saisonniederlage kassiert, jedoch konnte Kniat mit der Ausbeute von elf Punkten aus den ersten fünf Spielen zufrieden sein.

Bielefeld kommt gut in die Partie

In Großaspach, wo die U23 des VfB ihre Heimspiele austrägt, war Bielefeld in den Anfangsminuten die spielbestimmende Mannschaft. Marius Wörl schnappte sich im Mittelfeld den Ball und zog selbst mit Vollspann zentral aus knapp 20 Metern ab. Der Ball knallte gegen die Latte, Stuttgarts Keeper Stefan Drljaca blieb nur das Nachsehen (8.).

Die Arminia spielte sich in der Folge weitere kleinere Chancen heraus, die nächste große Gelegenheit gehörte aber nach 13 Minuten den Gastgebern. Stuttgarts Benjamin Boakye konnte wenige Zentimeter vor dem Strafraum nur durch ein Foul gestoppt werden. Den anschließenden Freistoß aus zentraler Position jagte Wahid Faghir in die Maschen.

VfB schlägt eiskalt zu

Der Spielverlauf kippte nach dem Stuttgarter Treffer zum 1:0 ein wenig, die Arminia kam nicht mehr zu klaren Aktionen und allgemein entwickelte sich ein intensiver Abnutzungskampf. Nach einer knappen halben Stunde schlug Stuttgart dann erneut eiskalt zu. Boakye wurde von Luca Raimund auf die Reise geschickt und vollendete aus kurzer Distanz zum 2:0 (31.).

Nach dem 0:2 hallte es lautstark "Auf geht's Arminia!" durch das Aspacher Stadion. Die Arminia fand jedoch bis zum Seitenwechsel nicht mehr in einen Spielfluss, das Spiel wurde wegen vieler Nickligkeiten und intensiver Zweikämpfen häufig unterbrochen.

Malanga sorgt für die Entscheidung

In der Pause wechselte Kniat gleich dreimal. Sam Schreck, Felix Hagmann und Merveille Biakadi kamen neu in die Partie. Wieder gehörte die Anfangsphase der Arminia, wieder stand Wörl im Mittelpunkt. Der 20-Jährige setzte sich stark auf der linken Seite durch und legte den Ball kurz vor der Grundlinie auf Mika Schroers zurück. Der 22-Jährige verpasste aus kurzer Distanz den Anschlusstreffer (52.).

Und wieder reichte dem VfB eine Gelegenheit für den nächsten Treffer. Jarzinho Malanga sorgte im Alleingang für die Entscheidung.Der 18-Jährige lief ohne angegriffen zu werden von Strafraum zu Strafraum und vollendete clever aus 14 Metern zum 3:0 (68.).

Es blieb dabei: Der Arminia gelang am Diensagabend nichts und Stuttgart dafür nahezu alles. In der Tabelle überholt der VfB die Ostwestfalen dank des besseren Torverhältnisses, Bielefeld rutscht auf den achten Platz ab.