WDR-Sport Bielefeld kommt gegen Sandhausen über Remis nicht hinaus

Bielefeld kommt gegen Sandhausen über Remis nicht hinaus Stand: 11.11.2023 15:56 Uhr

Fußball-Drittligist Arminia Bielefeld ist im Heimspiel gegen den SV Sandhausen nicht über ein Unentschieden hinaus gekommen.

Von Thorsten Rosenberg

Die beiden Teams trennten sich am Samstag auf der Bielefelder "Alm" 1:1 (1:0). Die Führung von Fabian Klos (13.) egalisierte mit Rouwen Hennings der zweite Routinier auf dem Feld nach 54 Minuten.

Nach einem Fehler von Alexander Mühling vor dem eigenen Strafraum schnappte sich Kaito Mizuta den Ball, doch anstatt in die Mitte zu passen, verzog er aus zehn Metern im ungünstigen Winkel (6.). Sieben Minuten machte er es besser, als er sich auf links fein durchsetzte. Seine Flanke erreichte in der Mitte Fabian Klos, der aus sieben Metern zum Jubel der knapp 15.000 Zuschauer einköpfte.

Arminia Bielefelds Fabian Klos lässt sich nach dem 1:0 gegen den SV Sandhausen feiern.

Die Gäste waren bis dahin nicht schlecht im Spiel, doch nach dem 1:0 übernahm die Arminia mehr und mehr die Spielkontrolle. Doch weitere Torchancen blieben zunächst Mangelware. Ein Mizuta-Fernschuss aus 22 Metern, den SVS-Keeper Nicolai Rehnen parieren konnte (23.), sowie auf der Gegenseite ein Schuss aus 14 Metern von Sebastian Stolze, den Jonas Kersken abwehren konnte (25.) - richtig gefährlich wurde es vor beiden Toren lange nicht.

Otto hat den Ausgleich auf dem Fuß

Erst bei einem platzierten Schuss aus 20 Metern von Sandhausens Routinier Rouwen Hennings musste DSC-Keeper Kersken eingreifen, doch er war auf dem Posten (38.). Richtig brenzlig wurde es für die Ostwestfalen kurz vor der Pause, als Hennings mit einem flachen Pass aus dem Mittelfeld die DSC-Abwehr aushebelte und David Otto aus siebzehn Metern frei vor Kersken am aufmerksamen Arminen scheiterte. So gingen die Bielefelder mit der knappen Führung in die Pause.

Hennings erst zu unplatziert, dann erfolgreich

Nach dem Wechsel setzten erneut die Gäste das erste Ausrufezeichen, doch Hennings` Fallrückzieher aus 14 Metern nach einem Einwurf konnte Kersken wegfausten (50.). Bielefeld agierte nun zu passiv, und vier Minuten war es dann passiert: Rouwen Hennings zielte dieses Mal besser und markierte mit einem platzierten Schuss aus 18 Metern ins linke Eck den Ausgleich.

Mit dem Publikum im Rücken versuchte sich die Kniat-Elf, wieder zurück ins Spiel zu kämpfen, und generierte nun wieder einige Offensivaktionen. Der für Leandro Putaro zur Pause eingewechselte Nicklas Shipnoski traf dann sogar nach einem schönen Drehschuss aus 13 Metern zur vermeintlichen Führung, doch zuvor hatte er beim Zuspiel von Klos klar im Abseits gestanden (66.).

Arminia wieder spielbestimmend, aber nicht zwingend

Arminia war nun wieder spielbestimmend, doch es fehlten die klaren Ideen, um richtig gefährlich vor das Tor der Gäste zu kommen. DerSVS blieb defensiv aufmerksam, ließ sich aber nun mehr und mehr zurückfallen.

Aus sechs Metern rechter Position ergab sich für den kurz zuvor eingewechselten Manuel Wintzheimer eine Gelegenheit, doch der Winkel war zu spitz und Rehnen konnte den Ball abwehren (79.). Zehn Minuten später nahm Louis Oppie einen abgewehrten Ball aus 20 Metern zentraler Position volley, doch der Ball ging Zentimeter am rechten Pfosten vorbei.

Der DSC drückte nun auf die Führung. In der fünften Minute der Nachspielzeit hatten die Zuschauer den Jubelschrei schon auf den Lippen, doch Shipnoskis Schuss von der Strafraumkante landete nur an der Unterkante der Latte. So rettete der SVS mit Glück und Geschick das Remis über die Zeit.

Daheim gegen Rödinghausen, auswärts bei Aufsteiger Lübeck

Die Arminia muss am nächsten Spieltag in den hohen Norden reisen. Am Sonntag, 26. November, steht das Auswärtsspiel beim Aufsteiger VfB Lübeck auf dem Spielplan (13.30 Uhr). Zuvor steht am Mittwoch das Spiel im Viertelfinale des Westfalenpokals gegen den Regionalligisten SV Rödinghausen an (19 Uhr).