WDR-Sport Bielefeld feiert Derbysieg gegen Münster Stand: 19.08.2023 15:54 Uhr

Der DSC Arminia Bielefeld hat seine ersten Punkte der Drittliga-Saison verbucht. Die Arminia holte im Derby gegen Preußen Münster am zweiten Spieltag einen souveränen Heimsieg.

Der Endstand vor rund 23.000 Zuschauern auf der Bielefelder Alm lautete am Samstagnachmittag 4:0 (2:0) für die Gastgeber.

Die Arminia ging eine Woche nach dem Erstrundensieg im DFB-Pokal gegen den VfL Bochum selbstbewusst ins Derby. Münster kam zunächst kaum zu Offensivaktionen; Bielefeld war die aktivere Mannschaft und ging in der 19. Minute in Führung: Eine Flanke durch den Bielefelder Can Özkan von der rechten Außenbahn flog in den Strafraum zu Nicklas Shipnoski, der den Ball aus etwa sieben Metern Torentfernung ins Netz köpfte.

Danach wurde Münster besser und hatte in der 41. Minute eine große Chance zum Ausgleich: Nach Vorlage von Gerrit Wegkamp kam Luca Bazzoli aus kurzer Distanz freistehend zum Abschluss, sein Kopfball landete aber links neben dem Bielefelder Tor (41.).

Stattdessen konnten kurz darauf die Gastgeber ihren zweiten Treffer erzielen: Aygün Yildirim passte von rechts in den Strafraum, Merveille Biankadi gab weiter zu Shipnoski im Fünfmeterraum, der den Ball freistehend ins Tor schoss (45.+1).

Bielefeld erhöht weiter

Die Hoffnungen von Gäste-Trainer Sascha Hildmann auf eine Aufholjagd seines Teams bekamen in der 53. Minute einen herben Dämpfer: Nach Vorlage von Shipnoski erzielte Aygün Yildirim aus sechs Metern Torentfernung das 3:0. Die Preußen-Abwehr hatte sich zum wiederholten Male offen gezeigt, Shipnoski lief frei auf Münsters Torwart Max Schulze-Niehues zu und bediente dann Yildirim.

Kurz darauf sahen die mehr als 2.500 mitgereisten Preußen-Fans auch noch den vierten Gegentreffer: Bielefelds Sam Schreck flankte in den Strafraum zu Christopher Lannert, der per Kopf auf Gerrit Gohlke ablegte. Der Verteidiger legte sich den Ball zurecht und schoss ihn aus kurzer Distanz ins Münsteraner Tor (60.).

Danach war der Münsteraner Widerstand gebrochen, ernsthafte Gefahr ging von den Gästen nicht mehr aus. Arminia-Routinier Fabian Klos, den Trainer Michél Kniat in der 57. Minute eingewechselt hatte, vergab per Kopf noch eine weitere Chance (66.) für die Hausherren. Auf der anderen Seite flog ein Weitschuss von Münsters Yassine Bouchama etwa zwei Meter über das Tor (80.).

Münster am Dienstag gegen Ingolstadt

Für beide Teams geht es bereits am Dienstag, 22. August, weiter: Die Arminia muss beim Aufsteiger SSV Ulm antreten, die Preußen empfangen den FC Ingolstadt. Anstoß ist jeweils um 19 Uhr.