Frauen-Bundesliga Bayer bezwingt Leipzig und träumt von Europa Stand: 03.05.2025 14:17 Uhr

Die Fußballerinnen von Bayer Leverkusen haben ihre Chance auf die Champions-League-Teilnahme gewahrt. Gegen RB Leipzig feierten sie am Samstag einen knappen aber verdienten 1:0 (1:0)-Erfolg.

Die Rheinländerinnen waren von Beginn an spielbestimmend und hatten auch die klareren Torchancen. Zunächst scheiterte Cornelia Kramer nach gut einer Viertelstunde noch an der Latte, in der 32. Minute machte sie es dann besser und traf zur Führung. Nach einem Fehlpass der Leipzigerin Jenny Hipp drang Vilhjálmsdóttir in den Strafraum ein und legte dort mit der Hacke für Kramer ab. Die ließ sich diese Chance nicht nehmen.

Kurz vor der Pause hatte Kramer dann ihre dritte große Möglichkeit - diesmal per Kopf. Mit einem starken Reflex konnte Elvira Herzog RB jedoch vor einem höheren Rückstand bewahren. Offensiv kam von den Leipzigerinnen in Halbzeit eins viel zu wenig.

Doppeltes Aluminium rettet für Leipzig

Die Leipzigerin Marti im Zweikampf mit Leverkusens Levels

Offenbar hat das in der Kabine auch RB-Trainer Jonas Stephan angesprochen, denn in Hälfte zwei zeigte sich sein Team deutlich mutiger. Die Versuche von Hoffmann und Fudalla parierte Bayer-Keeperin Repohl jedoch sicher. Die erste richtig gute Chance des zweiten Durchgangs hatte dann aber wieder Leverkusen: Herzog unterschätzte einen Schuss von Piljic aus der zweiten Reihe. Ihr Versuch, den Ball mit einer Hand zu klären, misslang - einzig Latte und Pfosten retteten für die Torfrau.

Im Anschluss wurde das Spiel etwas zerfahrener. Es häuften sich Fehler und Fouls, so dass Bayer kaum Probleme hatte, die Führung zu verteidigen. Nach vorne ging bei den Rheinländerinnen jetzt allerdings auch nicht mehr viel.

So blieb es ein enges Spiel, in dem Leipzig gut zehn Minuten vor dem Ende nochmal seine Chance witterte: Einen starken Abschluss von Lara Marti aus rund zwölf Metern lenkte Repohl gerade noch über die Latte. Und auch Hipp bekam noch eine Gelegenheit, schoss den Ball aber knapp am Tor vorbei.

Bayer: Mit Schützenhilfe nach Europa?

Letztlich brachten die Bayer-Frauen die Führung über die Zeit und dürfen weiter von Europa träumen. Dabei sind sie jedoch auf Schützenhilfe aus Wolfsburg oder Frankfurt angewiesen.

Am letzten Bundesliga-Spieltag tritt Leverkusen am 11. Mai um 14 Uhr bei Spitzen-Team VfL Wolfsburg an.

