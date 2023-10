WDR-Sport Bergischer HC in Magdeburg ohne Chance Stand: 29.10.2023 20:01 Uhr

Der Bergische HC hat nach vier Siegen in Serie in der Handball-Bundesliga wieder einen Dämpfer hinnehmen müssen. Beim Champions-League-Sieger SC Magdeburg unterlag der BHC deutlich.

Die Bergischen verloren am Sonntag in Sachsen-Anhalt mit 28:40 (14:21) und rutschen in der Tabelle auf Ranfg elf ab. Zuvor hatte der BHC die vergangenen vier Spiele in Liga und Pokal allesamt gewonnen und sich so aus dem Tabellenkeller gearbeitet. Magdeburg. schob sich wieder vor die MT Melsungen auf den zweiten Tabellenplatz. Mit 19:3 Punkten ist der SCM weiter erster Verfolger von Spitzenreiter Füchse Berlin (21:1).

Bester Werfer der Partie war Magdeburgs Mic Damgaard Nielsen mit acht Treffern, Omar Magnusson steuerte sieben Tore zum SCM-Sieg bei. Für den BHC traf Noah Beyer mit sechs Toren am besten, Mads Andersen traf fünfmal. Auf Magdeburger Seite überragte zudem Torhüter Sergey Hernández mit 19 Paraden.

BHC mit zu vielen Fehlern

Nach ausgeglichenem Beginn fanden die Magdeburger schnell ihr Tempospiel und lieferten ein Offensiv-Spektakel. Der BHC leistete sich zu viele einfache Fehler und lief früh einem Sieben-Tore-Rückstand hinterher, der in der Folge weiter anwuchs.

Nächster Gegner des BHC ist am 11. November (19 Uhr) der HSV Hamburg. Der SC Magdeburg empfängt am 7. November (18 Uhr) im Super Globe den Khaleej Club aus Saudi-Arabien.