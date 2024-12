WDR-Sport Bayer Leverkusen ohne Schick gegen St. Pauli Stand: 06.12.2024 15:31 Uhr

Meister Bayer Leverkusen muss in der Fußball-Bundesliga beim Duell mit dem FC St. Pauli auf Torjäger Patrik Schick verzichten.

Der tschechische Stürmer werde im Heimspiel gegen den Aufsteiger am Samstag (15.30 Uhr) "nicht dabei sein", sagte Trainer Xabi Alonso am Freitag. Vielleicht werde Schick wieder für das Champions-League-Spiel gegen Inter Mailand am Dienstag infrage kommen, "aber nicht für morgen".

Schick war am Dienstag in der zweiten Halbzeit im Achtelfinale des DFB-Pokals bei Bayern München (1:0) eingewechselt worden, musste den Platz in der 61. Minute angeschlagen wieder verlassen. Er habe aber "genug Möglichkeiten", betonte Alonso und nannte dabei unter anderem die beiden Angreifer Nathan Tella und Martin Terrier, aber auch eine Variante mit Offensivspieler Florian Wirtz schloss der Spanier nicht aus.

Den kommenden Gegner St. Pauli will Alonso nicht unterschätzen. Die Mannschaft habe "eine gute Struktur und gute Automatismen", erklärte er: "Sie werden uns viel abverlangen."