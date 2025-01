WDR-Sport Bapoh verlässt Alemannia Aachen in Richtung Lotte Stand: 17.01.2025 15:54 Uhr

Alemannia Aachen hat den Vertrag mit Mittelfeldspieler Ulrich Bapoh aufgelöst.

Wie der Drittligist am Freitag mitteilte, schließt sich der 25-Jährige nach zwei Jahren bei der Alemannia ab sofort den Sportfreunden Lotte in der Regionalliga West an. In seiner Zeit in Aachen wurde Bapoh in 36 Pflichtspielen eingesetzt.

"Vor allen Dingen im Aufstiegsjahr hat er eine wichtige Rolle in unserem Spiel übernommen. Nicht zuletzt auch bei den Fans genoss er einen sehr guten Stand und wurde in Verein und Umfeld von allen geschätzt", erklärte Geschäftsführer Sascha Eller sie Entscheidung. "Auf seiner Position im Mittelfeld ist die Konkurrenz mittlerweile jedoch sehr groß, weswegen wir ihm ans Herz gelegt haben, im Winter eine neue Herausforderung zu suchen. Diesem Impuls ist er nun nachgekommen."