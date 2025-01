ATP-Turnier in Auckland Struff startet souverän ins neue Jahr Stand: 07.01.2025 08:49 Uhr

Tennis-Profi Jan-Lennard Struff hat beim ATP-Turnier in Auckland ohne Probleme das Achtelfinale erreicht.

Beim ATP-Turnier im neuseeländischen Auckland gewann der 34-Jährige aus Warstein am Dienstag gegen den Chinesen Bu Yunchaokete mit 6:3, 6:4. Im Achtelfinale wartet auf den an Position 9 gesetzten Deutschen nun Routinier Gael Monfils aus Frankreich.

Umstrukturierung im Trainerstab

Struff hatte erst am Silvestertag die Trennung von seinem Coach Marvin Netuschil verkündet und damit die personelle Umstrukturierung in seinem Trainerstab weiter vorangetrieben. Bereits im September war das Ende der Zusammenarbeit mit dem früheren Davis-Cup-Kapitän Carsten Arriens zum Abschluss der 2024er-Saison kommuniziert worden.

Über die künftige Zusammensetzung seines Betreuerteams machte Struff noch keine Angaben, er startete kurz vor Beginn der Australian Open (12. bis 26. Januar) nun aber schwungvoll in den neuen Abschnitt.

In Auckland einziger verbliebener Deutsche bei den Einzeln

In Auckland ist er der einzige verbliebene Deutsche bei den Einzeln. Sein Davis-Cup-Kollege Daniel Altmaier (26) scheiterte bereits am Montag am Spanier Roberto Carballés in drei Sätzen.

