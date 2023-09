Niederlage gegen Nishioka Struff verliert bei Comeback in China Stand: 24.09.2023 16:23 Uhr

Tennisprofi Jan-Lennard Struff hat den Halbfinaleinzug bei seinem Comeback im chinesischen Zhuhai knapp verpasst. Der Warsteiner unterlag am Samstag dem Japaner Yoshihito Nishioka mit 4:6 und 5:7.

Im ersten Durchgang überließ der Japaner dem starken Aufschläger Struff trotz gewonnener Wahl den Start mit eigenem Service. Das erwies sich bereits beim Stande von 1:1 als die richtige Entscheidung, als der Japaner dem Deutschen erstmals dessen Aufschlag abnahm und sich so einen Vorteil verschaffte.

Struff kann eigenen Breakball nicht nutzen

Danach agierten beide Spieler auf dem Hartplatz stabil bei eigenem Aufschlag, bis Struff beim Stande von 4:3 für den Japaner seine einzige Chance zum Break in diesem Satz vergab. Nishioka machte das 5:3 und mit einem Zu-Null-Spiel im nächsten Aufschlagspiel dann auch den Satzgewinn perfekt.

Im zweiten Durchgang hatte der 33-jährige Warsteiner die Chance auf 3:1 davonzuziehen, konnte aber zwei Breakbälle nicht nutzen und verlor direkt im Anschluss seinen eigenen Aufschlag. Als sein Kontrahent beim Stande von 5:4 zum Matchgewinn servierte, schaffte Struff zwar noch einmal den Ausgleich, gab sein Aufschlagspiel danach aber sofort wieder ab und verlor den Durchgang mit 5:7.

Gelungener Auftakt gegen Chilenen Garin

Trotzdem kann Struff nach der Niederlage gegen den Japaner, der in diesem Jahr schon mal unter den Top 25 der Welt rangierte, von einem gelungenen Comeback sprechen. Nach seiner rund dreimonatigen Verletzungspause (Hüftprobleme) hatte der Sauerländer am Freitag sein erstes Match im chinesischen Zhuhai gegen den Chilenen Cristian Garin mit 6:3, 1:6, 6:4 gewonnen.

Seit Juni hatte die deutsche Nummer zwei wegen der Hüftverletzung keine Partie mehr bestritten und unter anderem Wimbledon und die US Open verpasst. Auch für das Davis-Cup-Relegationsspiel der deutschen Tennis-Herren am vergangenen Wochenende in Bosnien-Herzegowina stand Struff noch nicht zur Verfügung. Der Weltranglisten-23. unterzog sich stattdessen bei einem Showevent in Frankfurt einem kleineren Belastungstest.