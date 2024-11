WDR-Sport Arminia Bielefeld - Höchste Anspannung nach dem Fehltritt Stand: 27.11.2024 13:57 Uhr

Die Niederlage in Rostock hat Arminia Bielefeld nicht kommen sehen. Gegen den FC Ingolstadt soll die überraschende Pleite vergessen gemacht werden.

Zehn Pflichtspiele hatte Arminia Bielefeld in Serie nicht verloren - doch dann kam am letzten Samstag (23.11.2024) Hansa Rostock. Mit 1:2 unterlag die Arminia beim Kellerkind der 3. Liga. Es war eine Niederlage, die völlig unerwartet kam. Und die Arminia auch danach noch einige Verdauungsprobleme bereitete.

Trainer Mitch Kinat, den Fans und Verantwortliche nach eher durchwachsenem Start mittlerweile als Schlüsselperson für den sportlichen Erfolg sehen, legte sich noch in Rostock mit Schiri Winter an und konnte sich auch nach dem Spiel kaum beruhigen. Er übte nicht nur Kritik an vermeintlichen Fehlentscheidungen gegen sein Team, sondern habe sich und sein Funktionsteam "respektlos" behandelt gesehen, schäumte er.

Fehler, die man so nicht kannte

Die Kritik aber richtete sich selbstredend nicht nur gegen die Unparteiischen. Arminias Spieler hatten im hohen Norden auch Fehler im Spiel, die man so nicht kannte. Zu zögerliches Verhalten in Zweikämpfen, Stellungsfehler, zu wenig Dynamik im eigenen Offensivspiel.

Dies alles können und sollten die Ostwestfalen besser machen, wenn es am Freitag gegen den FC Ingolstadt geht. "Wir konnten in Rostock nicht alles umsetzen, was wir uns vorgenommen haben. Das wirft uns nicht um, wir werden das Spiel analysieren und daraus lernen", kündigt Coach Kniat an.

Topspiel gegen Ingolstadt am Freitag

Auf der Alm wird es zu einem echten Topspiel der Liga kommen, denn Ingolstadt steht mit derzeit 23 Zählern auch nur um drei Punkte schlechter da als die Arminia. Die könnte mit einem Sieg zumindest für ein paar Stunden die Tabellenführung übernehmen.

Kapitän Mael Corboz meinte unter der Woche: "Wir dürfen jetzt nicht zu lange nachdenken, an uns zweifeln oder alles in Frage stellen. Am Freitag haben wir gleich das nächste wichtige Spiel, darauf müssen wir uns fokussieren. Ich bin mir sicher, dass wir aus dem Rostock-Spiel lernen werden und wieder stärker zurückkommen."

Pokalspiel gegen Freiburg in Sicht

Nicht nur für das Ligageschehen wäre ein Erfolg gegen Ingolstadt wichtig. Nur drei Tage nach dem Ingolstadt-Spiel steht das nächste Highlight auf dem Spielplan: Am Dienstag (02.12.2024) empfangen die Arminen im Achtelfinale des DFB-Pokals Bundesligist SC Freiburg. Ein Sieg gegen Ingolstadt würde dem Team sicherlich eine Menge Schwung mitgeben, um auch gegen das zwei Klassen höher spielende Team aus dem Breisgau bestehen zu können.

Dass dieses Spiel ein Fest werden wird, steht jetzt schon fest. Flutlichstpiele auf der Alm sind stets etwas Besonderes und schon lange steht fest, dass der Pokalkampf vor ausverkauftem Haus stattfinden wird.