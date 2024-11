WDR-Sport Alonsos emotionale Anfield-Rückkehr: "Es gibt kaum etwas Besseres" Stand: 04.11.2024 19:33 Uhr

In Liverpool reifte Xabi Alonso zum Weltstar. Nun kehrt der Spanier mit Bayer Leverkusen erstmals als Gegner zurück an die Anfield Road.

Xabi Alonso hat eigentlich fast alles erlebt. Der Welt- und Europameister triumphierte in den wichtigsten Finals, er spielte für die größten Klubs, und dennoch wartet nach so vielen Jahren noch einmal eine emotionale Premiere auf den Spanier. Mit Bayer Leverkusen kehrt der Erfolgscoach zurück an die Anfield Road zum FC Liverpool - und steht dem Klub, bei dem er einst als Spieler zum Weltstar reifte, dabei erstmals überhaupt als Gegner gegenüber.

Alonso erlebt mit Liverpool "Wunder von Istanbul"

Dieses Spiel bedeute ihm "viel", betonte Alonso vor dem Wiedersehen mit seinem Ex-Verein – und ergänzte mit leuchtenden Augen voller Vorfreude auf das vierte Königsklassen-Spiel der Leverkusener am Dienstag (21.00 Uhr): "In der Champions League in Anfield zu spielen - es gibt kaum etwas Besseres."

Liverpools Xabi Alonso feiert mit dem Pokal der Champions League

Alonso weiß ganz genau, welch besondere Atmosphäre in Liverpool in europäischen Nächten entstehen kann. "Die Stimmung ist super", schwärmte der Trainer der Werkself. Von 2004 bis 2009 hatte er als Denker und Lenker die Fäden im Mittelfeld der Reds gezogen - und dabei große Erfolge gefeiert. Etwa beim "Wunder von Istanbul", als Liverpool im Königsklassen-Finale 2005 gegen die AC Mailand eine spektakuläre Aufholjagd nach einem 0:3-Rückstand hingelegt hatte. Dies sei noch immer eine Sache, betonte der heute 42-Jährige, "die alles überragt".

Klopp-Nachfolger Arne Slot überzeugt auf Anhieb

Es sind einzigartige Erinnerungen, die Alonso auf der Insel gesammelt hat. Entsprechend emotional dürfte es werden, wenn er in Anfield den Rasen nach langer Zeit erstmals auf der Gegenseite betritt. Nach seinem Abschied aus Liverpool hatte Alonso zwar noch für Real Madrid und Bayern München gespielt, nie traf er dabei jedoch auf seine alten Kollegen.

Bei seiner Premiere könnte die Aufgabe nun größer kaum sein. Liverpool, derzeit Tabellenführer der Premier League, sei "eine der besten Mannschaften in Europa - gerade im Moment", warnte Alonso, der im Sommer ganz oben auf der Trainerliste des LFC gestanden haben soll. Doch nach dem Ende der Erfolgsgeschichte mit Jürgen Klopp gelang der Übergang zum neuen Teammanager Arne Slot auch so nahezu reibungslos. Auch daher sei es "eine große Herausforderung", sagte Alonso, aber auch "eine schöne".

Leverkusen in der Königsklasse ungeschlagen

Zumal sich der in dieser Königsklassen-Saison noch ungeschlagene und zuletzt defensiv stabilere Double-Gewinner durchaus etwas ausrechnet. Sportchef Simon Rolfes hofft nach der Steigerung und dem starken Auftritt gegen den VfB Stuttgart (0:0) auf einen "Riesenschritt" im Kampf ums Weiterkommen und setzt dabei auch auf Alonso, der aufgrund der Vergangenheit "mit Sicherheit motiviert" sein werde.

Dennoch sei Liverpool nochmal "ein anderes Kaliber" als der Vizemeister, sagte Anführer Granit Xhaka. Der Antreiber der Leverkusener, der in seiner Zeit in England mit dem FC Arsenal mehrmals auf die Reds getroffen war, kennt Anfield bestens. "Wir wissen natürlich, wie viel Qualität Liverpool hat, aber wir müssen uns nicht verstecken", sagte der Schweizer - und forderte: "Wir freuen uns sehr auf das Spiel – das ist Champions League, abends in Liverpool. Dieses Spiel müssen wir genießen." Das gilt auch für den so erfahrenen Alonso.