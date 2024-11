Gegen Leverkusen in der Champions League Arne Slot - mehr als Liverpools Übergangstrainer Stand: 04.11.2024 13:44 Uhr

Coach Arne Slot, mit Liverpool am Dienstagabend (05.11.2024) Gegner von Bayern Leverkusen in der Champions League, hat es innerhalb weniger Monate geschafft, das schwierige Erbe von Trainer-Denkmal Jürgen Klopp zu bewältigen. Unter Slot ist Liverpool in der Premier League wieder zu einem ernsthaften Herausforderer geworden.

Beim FC Liverpool trennt man sich gerade von einem weiteren Erbteil des langjährigen Trainers Jürgen Klopp. Wie die "Sun" letzte Woche berichtete, möchte der Klub die Villa, die Klopp seit 2015 bewohnt hatte, verkaufen. Das Haus im Vorort Formby, Verkaufspreis vier Millionen Pfund, war schon an Klopps Vorgänger Brendan Rodgers vermietet.

Arne Slot, seit Sommer neuer Coach in Liverpool, zog nun aber ein anderes Zuhause vor, weshalb der Klub das Nobel-Anwesen, inklusive Kino, zweistöckigem Fitnessstudio und eigener Wellness-Landschaft, offenbar auf den Markt wirft.

Rekord-Start für Slot - Liverpool in England an der Spitze

Slot hat auch sonst in seinen ersten Monaten an der Anfield Road einiges dafür getan, die Erinnerungen an seinen verehrten Vorgänger, Liverpools ersten Meistercoach nach 30 Jahren, verblassen zu lassen: Seit dem vergangenen Wochenende, dem 2:1-Sieg gegen Brighton und den Patzern von Arsenal und Manchester City, hat Liverpool sogar wieder die Tabellenführung in der Premier League übernommen.

Kein Liverpool-Coach ist nach zehn Spieltagen besser gestartet als der 46 Jahre alte Niederländer. Wettbewerbsübergreifend ging Liverpool in 15 Pflichtspielen unter Slot sogar nur einmal als Verlierer vom Platz, beim 0:1 gegen Nottingham Forest. In der Premier League wird seine Bilanz nur von Pep Guardiola übertroffen, der mit Manchester City einmal die ersten zehn Saisonspiele gewinnen konnte.

Bei den Liverpool-Fans, die zuletzt ansehen mussten, wie der FC Arsenal die Rolle des härtesten Rivalen für Serienmeister Manchester City übernommen hatte, hat Slot damit durchaus für neue, zaghafte Titelhoffnungen gesorgt. Nach dem Sieg gegen den wiedererstarkten FC Chelsea dämpfte der Coach noch die Erwartungen: Man möge seine Arbeit bitte nach den darauffolgenden Spielen bewerten, das Team müsse sich erst im aufzehrenden Drei-Tages-Rhythmus zwischen Liga und Champions League bewähren. Inzwischen haben die Reds vier weitere Partien innerhalb von elf Tagen schadlos absolviert, darunter ein Sieg in der Königsklasse bei RB Leipzig, und stehen in der Premier League weiter oben.

Neue Titelhoffnungen an der Anfield Road

Liverpools Coach wehrt sich aber weiter dagegen, sein Team als ernsthaften Titelkandidaten zu sehen. Manchester City habe " in den letzten zwei Spielzeiten 31 Punkte mehr geholt ", so Slot. Diesen Abstand müsse man erst einmal aufholen.

Slot verwies dabei auch immer wieder auf das in der Tat angenehmere Auftaktprogramm zum Ligastart im Vergleich zur Konkurrenz. Und doch hat sich Slots Team zuletzt auch erfolgreich bei größeren Herausforderungen bewährt, vor allem beim nervenstark ertrotzten 2:2-Unentschieden beim FC Arsenal, als Liverpool den überlegenen "Gunners" einen Punkt abluchste.

Mehr Kontrolle, weniger Heavy Metal - Liverpools neuer Stil unter Slot

Den wichtigen Ausgleichstreffer, auch im Hinblick auf das Titelrennen, erzielte Mo Salah, der auch beim Sieg gegen Brighton am Wochenende Matchwinner war. Der ägyptische Stürmerstar, dessen Verbleib in Liverpool (mal wieder) unklar ist, zählt auch unter Slot weiter zu den Fixpunkten in Liverpools Spiel, neben Trent Alexander-Arnold und Kapitän Virgil van Dijk.

Liverpool hat den Kern des Kaders aus den Klopp-Jahren weitestgehend zusammengehalten, aber Slot hat den Spielstil behutsam angepasst: Etwas weniger "Heavy-Metal“-Fußball mit überfallartigem Pressing, dafür etwas mehr Balance, Kontrolle und Absicherung. Mit sechs Gegentreffern stellt Liverpool die stabilste Abwehr der Liga, was aber bislang nicht auf Kosten der offensiven Schlagkraft geht.

Als Symbol für Liverpools veränderte Ausrichtung steht Ryan Gravenberch, für den der FC Bayern keine Verwendung fand. Unter Slot sorgt Gravenberch im defensiven Mittelfeld für Ordnung und ist wichtige Schaltstelle im Spiel nach vorne.

Dass der Übergang nach dem Rücktritt von Trainer-Denkmal Klopp bislang ohne größeren Schaden gelingt, war nicht unbedingt zu erwarten. In Liverpool denkt kaum noch jemand daran, dass der neue Coach, nachdem Klopps Abgang feststand, nicht unbedingt die erste Wahl für den Trainerposten war. Hoch gehandelt wurde ja vor allem Xabi Alonso, eine der ehemaligen Spieler-Größen, Torschütze bei der Aufholjagd im legendären Champions-League-Finale gegen den AC Mailand.

Alonsos Rückkehr an die Anfield Road - als Leverkusen-Coach

Doch der Spanier hatte sich im Frühjahr bekannt, bei Bayer Leverkusen zu bleiben – und kehrt am Dienstagabend an die Anfield Road zurück.

Dieses Spiel bedeute ihm "viel", sagte Alonso, der nach seinem Abschied aus Liverpool zwar noch für Real Madrid und Bayern München spielte, dabei aber nie auf seinen Ex-Klub traf. "In der Champions League in Anfield zu spielen - es gibt kaum etwas Besseres. Das müssen wir genießen." Liverpool, so Alonso sei "eine der besten Mannschaften in Europa - gerade im Moment. " Womöglich auch etwas länger, bis zum Ende der Saison.