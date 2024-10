Champions League Pleite auch gegen Liverpool - Leipzig weiter ohne Punkte Stand: 23.10.2024 22:52 Uhr

RasenBallsport Leipzig hat auch sein drittes Spiel in der Champions League verloren. Gegen den FC Liverpool gab es eine knappe Niederlage.

Durch das 0:1 (0:1) gegen den FC Liverpool fällt Leipzig mit weiter null Punkten in der Tabelle weiter zurück und wäre nach aktuellem Stand als 31. der 36 Plätze langen Tabelle ausgeschieden. Liverpool steht dagegen auf Rang zwei und damit auf einem Platz, der die direkte Qualifikation für das Achtelfinale bedeuten würde.

Im Rennen um die K.o.-Runde gerät Leipzig immer stärker unter Druck. Platz 24 ist nötig, um die Zwischenrunde zu erreichen. Die nächste Gelegenheit für eine Korrektur der eigenen Bilanz hat Leipzig am 5. November im Spiel bei Celtic Glasgow.

Liverpool mit verdienter Führung

Liverpool ging mit einer verdienten Führung in die Pause, blieb bis zum 1:0 aber lange ungefährlich. Kostas Tsimikas schaufelte den Ball von links an der Torauslinie in die Mitte, am zweiten Pfosten köpfte Mo Salah gegen die Laufrichtung von Leipzigs Torwart Péter Gulácsi. Kurz vor der Linie drückte Darwin Núñez den Ball ins Tor.

Liverpools Spieler jubeln nach dem Treffer gegen RB Leipzig

Fortan hatte Liverpool das Spiel im Griff und wurde immer zwingender. Núñez köpfte aus sieben Metern aufs Tor, Gulácsi rettete für Leipzig (32.). Wenig später musste der Schlussmann auch gegen Virgil van Dijk klären (37.). Cody Gakpo auf der linken Liverpooler Angriffsseite stellte die Leipziger Abwehr immer wieder vor Probleme.

Leipzigs beste Szene basierte auf einem Fehler von Liverpools Torhüter Caoimhin Kelleher, der zur Klärung einer Situation weit herausgeeilt war. Benjamin Šeško zielte per Fernschuss aber neben das Tor (19.). Lois Openda traf dagegen das Tor der Liverpooler - befand sich dabei aber deutlich im Abseits (26.).

Šeško und Openda vergeben Chancen zum Ausgleich

Nach der Pause blieb Liverpool zunächst bestimmend, Gakpo scheiterte aus sechs Metern an Gulácsi (49.). Alexis Mac Allister war ebenfalls nah am zweiten Liverpooler Tor, traf aus 22 Metern aber die Latte (70.).

Das wurde fast bestraft: Šeško kam unverhofft zu einer großen Chance. Xavi Simons hatte Šeško stark freigespielt, der aus acht Metern flach abschließen wollte - doch Torwart Kelleher wehrte den Ball mit dem Fuß ab. Es war Leipzigs beste Phase, wenig später jubelte Openda erneut, befand sich aber auch diesmal im Abseits (83.). Openda verpasste es bei einem Angriff in der Nachspielzeit, selbst abzuschließen - sein selbstloses Abspiel in die Mitte machte die Chance zunichte. So brachte Liverpool den Sieg ins Ziel.

Leipzigs Lois Openda reagiert enttäuscht.

Leipzig nun gegen Freiburg, Liverpool vor Spitzenspiel gegen Arsenal

Leipzig empfängt am Samstag (29.10.2024, 15.30 Uhr) den SC Freiburg in der Bundesliga. Am darauffolgenden Dienstag (18 Uhr) ist der FC St. Pauli Gegner im DFB-Pokal. Der FC Liverpool spielt am Samstag (17.30 Uhr) als Tabellenführer der Premier League gegen den Verfolger Arsenal.