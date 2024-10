Champions League Bergamo und Celtic treten auf der Stelle Stand: 23.10.2024 20:48 Uhr

Europa-League-Sieger Atalanta Bergamo hat sich am massiven Abwehrriegel von Celtic Glasgow die Zähne ausgebissen.

Gegen die defensiv verbesserten Schotten, die zuletzt noch eine heftige Klatsche bei Borussia Dortmund kassiert hatten (1:7), musste sich der kommende Königsklassen-Gegner des VfB Stuttgart am 3. Spieltag der Ligaphase in der Champions League trotz drückender Überlegenheit und einer Vielzahl an Chancen mit einem 0:0 begnügen.

Celtic Glasgow, das nun vier Zähler auf dem Konto hat und am 5. November RB Leipzig empfängt, zeigte sich deutlich stabiler und rehabilierte sich etwas für die klare Niederlage in Dortmund. Die Offensive der Schotten um den deutschen Angreifer Nicolas Kühn strahlte allerdings wenig Gefahr aus. Atalanta Bergamo blieb immerhin auch im dritten Königsklassen-Spiel ungeschlagen. Die Italiener sind als nächstes am 6. November in Stuttgart gefordert.