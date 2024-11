3. Liga Viktoria nach Sieg über VfB wieder oben dran Stand: 01.11.2024 20:50 Uhr

Viktoria Köln hat sich nach einem Sieg über die Zweitvertretung des VfB Stuttgart wieder an die oberen Plätze der 3. Liga herangepirscht.

Said El Mala hatte am Freitagabend im Sportpark Höhenberg nach 13 Minuten per Abstauber für die Kölner Führung gesorgt. Serhat-Semih Güler sorgte mit seinem Treffer in der Nachspielzeit (90.+5) für den 2:0 (1:0)-Endstand.

Beide Teams begannen mit einem hohen Pressing. Dadurch war ein kontrollierter Spielaufbau erschwert, Chancen gab es in der Anfangsphase nur wenige. Die beste Gelegenheit führte ditrekt zum ersten Treffer.

Nach Vorarbeit von Enrique Lofolomo und Simon Handle landete der Ball bei Lex-Tyger Lobinger. Dessen Schuss konnte Dennis Seimen zwar parieren. Doch der Ball landete bei El Mala, der den Ball letztlich zur Kölner Führung im VfB-Tor versenkte (13.).

Köln nach dem Führungstreffer überlegen

Viktoria riss das Spiel nun an sich und sorgte immer wieder für Offensivgefahr. Stuttgart tat sich nun enorm schwer. Die Janßen-Elf war spielbestimmend und dem zweiten Treffer wesentlich näher als die Gäste. Dennoch blieb es bis zur Pause bei der knappen Führung.

Nach dem Wechsel waren zunächst die Schwaben tonangebend, während Viktoria auf Konter lauerte. Das Spielgeschehen beschränkte sich aber vornehmlich auf das Mittelfeld, Torchancen gab es kaum.

2:0 fällt erst mit dem Schlusspfiff

Der VfB drängte auf den Ausgleich, doch in der Schlussphase vergaben die Kölner mehrfach gute Gelegenheiten auf das 2:0. Wie etwa Lofolomo, der in Seimen seinen Meister fand (79.). Oder Vrenezi, der ebenfalls am Gästekeeper scheiterte (83.). Oder der Drei-gegen-eins-Konter kurz vor Ende der regulären Spielzeit, als Hennings den Ball schlecht ausspielte und der herausgeeilte Seimen klären konnte.

Als der VfB in der Nachspielzeit noch einmal gefährlich vor das Kölner Tor und fast zum Ausgleich kam, sorgte der anschließende Konter für die Entscheidung. Seimen war für den letzten VfB-Angriff in die Kölner Hälfte gekommen. Ein langer Ball aus der Viktoria-Abwehr schickte Güler auf das verwaiste Tor, der keine Probleme hatte, den Ball im Netz unterzubringen.

Auswärtsspiel in Bielefeld

Die Viktoria reist am kommenden Spieltag nach Ostwestfalen. Anpfiff für die Partie bei Arminia Bielefeld ist am Samstag um 16.30 Uhr.