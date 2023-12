"Alles in Frage stellen" 1. FC Köln am Abgrund - Versagen auf allen Ebenen Stand: 21.12.2023 11:33 Uhr

Sparkurs, schwache Führungsspieler und ein nicht funktionierendes Spielsystem: Am Absturz des 1. FC Köln sind viele beteiligt, nicht nur Trainer Steffen Baumgart.

Von Michael Buchartz

Ratlos ist ein passendes Wort für den 1. FC Köln dieser Tage. Denn der Klub wirkt nach der Niederlage gegen Union Berlin am Mittwoch (20.12.2023) genau so. Diagnose: Systemabsurz auf allen Ebenen. Das betrifft dabei nicht nur den Trainer Steffen Baumgart, der "alles in Frage" stellen möchte - wohl auch sich selbst.

Spielsystem Baumgarts nicht erfolgreich

Baumgarts Worte nach der Union-Niederlage lassen einen Tag später immer noch aufhorchen: "Wir müssen die Diskussionen führen, bevor wir Antworten erhalten." Das klingt nicht nach jemandem, der total überzeugt ist von sich und von seinem Fortbestand als Verantwortlicher an der Seitenlinie. Sondern eher nach Abschied, ob freiwillig oder unfreiwillig. Es gehe nur um den Klub, betonte der Trainer des FC zuletzt erstaunlich oft.

Doch ist der Trainer der alleinige Schuldträger? Eher nicht. Sicherlich kann man ihm vorwerfen, dass sein Spielsystem mit hohem Anlaufen und vielen Flanken derzeit nicht funktioniert. Auch, dass er dem durchaus talentierten Nachwuchs zu wenig Chancen gibt.

Leistungsträger mit schwacher Hinrunde

Jedoch muss man konstatieren: Dass die Kölner weit unten in Abstiegsgefahr sind, liegt ebenso an anderen Protagonisten. Nur zehn Treffer erzielte Köln, die Offensive ist die vielleicht größte Baustelle. Verletzungen wie bei Mark Uth, Florian Dietz oder Jan Thielmann schwächten die Kölner Offensive vor allem in der Breite.

Zudem sind Führunsspieler außer Form: Bestes Beispiel dafür ist Kapitän Florian Kainz - vergangene Saison noch Topscorer der Kölner. Er fand sich die letzten zwei Spiele nicht einmal in der Startelf wieder. Dejan Ljubicic ist kaum wiederzuerkennen nach seiner starken letzten Saison.

Kritik an der Kaderplanung wird lauter

Gegen Union hatte Köln vor allem in den ersten 60 Minuten dennoch einige Chancen zur Führung. Getroffen hat das Team nicht - die Tore müssen die Spieler auf dem Platz erzielen. Egal, mit welchem Trainer am Seitenrand. Da ist man wieder beim Wort "ratlos" - ratlos innerhalb der Mannschaft, warum es irgendwie nicht klappen will.

Unweigerlich kommt von außen die Frage der Qualität auf: Reicht diese etwa nicht? Bereits im Sommer sahen viele im FC-Umfeld Probleme im Sturm - das bewahrheitete sich bisher. Für die Kaderplanung steht allerdings nicht nur Baumgart in der Kritik. Sport-Geschäftsführer Christian Keller, der mit einem strikten Sparkurs den verschuldeten Klub sanieren will, wird vorgeworfen, keinen bundesligatauglichen Kader zusammengestellt zu haben.

Neuer Stürmer soll im Winter kommen

In der Winterpause möchten die Verantwortlichen das etwas korrigieren. "Wir haben klar festgestellt, dass wir auf der Achse Stürmer, Sechser und Innenverteidiger Bedarf haben", erklärte Keller vor dem Berlin-Spiel.

Christian Keller

Ganz oben auf der Liste steht ein Stürmer, der sofort weiterhelfen kann. Doch der finanziell klamme FC kann keine großen Sprünge machen. Dennoch sollen mindestens drei Millionen Euro da sein, um nachzubessern. Was man dafür bekommt im ohnehin schwierigen Wintertransferfenster? Kaum zu beantworten und eine große Aufgabe für Keller, den Spagat zwischen Sanierung und notwendigen Transfers zu schaffen.

Ausstehendes CAS-Urteil behindert Gespräche

Wenn er denn überhaupt jemanden verpflichten darf: Noch steht das Urteil des Internationalen Sportgerichtshofes zur FIFA-Transfersperre gegen Köln aus. Entscheidet der internationale Sportgerichtshof vor Januar gegen Köln, ist der Plan vom Nachbessern schneller vorbei als den FC-Verantwortlichen lieb ist.

Auch das wird Keller im Kölner Umfeld vorgeworfen - zu "blauäugig" sei er mit dem drohenden Damoklesschwert umgegangen. Bereits jetzt behindert der Schwebezustand Gespräche mit möglichen Transferkandidaten.

Wichtiger Start gegen Heidenheim

Der FC geht somit mit vielen Fragezeichen in die Winterpause: Geht es mit Baumgart und Keller weiter? Dürfen Spieler verpflichtet werden und wenn ja, wer soll und wird kommen? Kommen die Führungsspieler endlich in bessere Form? Ein Erfolgserlebnis würde sicherlich helfen - die nächste Chance dazu bietet sich zum Jahresstart gegen Heidenheim. Ob mit oder ohne Baumgart und Keller.