So lief die Saison 2024/25 bisher Winterbilanz SSV Ulm: Die Leistung stimmt, die Punkte (noch) nicht Stand: 29.12.2024 10:53 Uhr

Nach zwei Aufstiegen in Folge ist es die erwartet schwere Saison für den SSV Ulm 1846. Die Mannschaft von Trainer Thomas Wörle steckt in der 2. Liga im Abstiegskampf, findet aber immer besser rein.

Die Hinrunde ist gespielt, die Spatzen stehen in der 2. Fußball-Bundesliga auf dem Relegationsplatz und haben noch alle Chancen auf den Klassenerhalt. Aktuell trennen den SSV Ulm zwei Punkte vom rettenden Ufer.

So lief die Saison bisher

Die Spiele der Ulm waren oft sehr eng. Auch gegen Top-Teams der Liga, wie dem HSV (1:1) oder der Hertha (2:2), schlug sich der SSV Ulm tapfer. Nach anfänglichen Schwierigkeiten hat sich das Team stabilisiert. Acht Unentschieden nach 17 Spieltagen, davon sieben aus den letzten acht Spielen lautet die Bilanz. Das Problem: Ulm gelingt es noch nicht, die knappen Spiele in Siege umzuwandeln. Kein Team der Liga hat öfter Remis gespielt.

Tritt der SSV Ulm auf der Stelle? "Was die Punkte angeht: Ja", findet Coach Thomas Wörle. Fußballerisch sieht der Trainer aber eine Entwicklung seiner Mannschaft: "Wenn ich sehe, wie stabil wir in den letzten Wochen auftreten, hätten wir es verdient, auch mal wieder drei Punkte zu holen."

"Highlight" der bisherigen Saison

Für die Spatzen ist genau genommen die ganze Saison ein einziges Highlight. Nicht wenige Spieler waren bereits zu Regionalliga-Zeiten in Ulm und genießen die Erfahrungen, die sie sammeln dürfen. "Davon träumt jeder Fußballer, davon träumt jedes Kind: In so krassen Arenen zu spielen", sagt Kapitän Johannes Reichert und erinnert sich besonders an das Spiel in Köln vor 50.000 Zuschauern. Trotzdem fügt das Ulmer Eigengewächs hinzu: "Am meisten fühle ich die Spiele hier im Donaustadion."

Diese Spieler haben überzeugt

Der SSV Ulm zeichnet sich oft vor allem durch eine gute Mannschaftsleistung aus. Alle Spieler auf dem Feld arbeiten gemeinsam und füreinander, schmeißen sich in die Zweikämpfe und erarbeiten sich die Torchancen als Kollektiv. Wenn es einen Spieler gibt, den man heraus heben möchte, dann wäre es wahrscheinlich Maurice Krattenmacher. Der 19-jährige offensive Mittelfeldspieler kam im Sommer per Leihe vom FC Bayern München nach Ulm und zieht im Angriffsspiel der Spatzen die Fäden. Mit seiner guten Technik, seiner Kreativität und seiner Wendigkeit ist er für Thomas Wörle unersetzlich und steuerte bereits zwei Tore sowie fünf Torvorlagen bei.

Hier ist noch Luft nach oben

Defensiv steht Ulm gut da, kassierte bisher nur 20 Gegentore und stellt damit nach Hannover (17 Gegentore) die zweitbeste Defensive der Liga. Offensiv dagegen ist noch deutlich Luft nach oben. 16 Mal netzte Ulm ein, nur Schlusslicht Regensburg traf seltener (neun Tore). Gut möglich also, dass Trainer Thomas Wörle in der Wintervorbereitung seinen Fokus auf das Angriffsspiel legen wird.

Ausblick 2025

Nach anfänglichen Schwierigkeiten hat der SSV Ulm 1846 Fußball in die Spur gefunden. Die Winterpause kommt vielleicht sogar zu einem ungünstigen Zeitpunkt für den Zweitliga-Aufsteiger. Wenn die Mannschaft ihre defensive Stabilität beibehalten und sich offensiv noch verbessern kann, ist der Klassenerhalt ein realistisches Ziel.

Sendung am Sa., 28.12.2024 14:00 Uhr, Stadion, SWR1