Fußball | 2. Bundesliga Wild, wilder, Karlsruhe: KSC verpasst die Tabellenführung Stand: 04.10.2024 20:38 Uhr

Eine Woche nach dem 4:4 in Köln hat der Karlsruher SC das nächste torreiche Spiel abgeliefert. Für den Sprung an die Tabellenspitze reicht das aber nicht.

Eine Woche nach dem wilden Ritt von Köln hat sich der Karlsruher SC von Darmstadt 98 3:3 (2:1) getrennt. Anders als in der bisherigen Saison spielten dabei nicht Marvin Wanitzek und Budu Zivzivadze die Hauptrollen. Dzenis Burnic schoss den KSC früh in Führung (11. Minuten). Isac Lidberg glich umgehend für die Lilien aus (15.), doch Leon Jensen brachte die Badener mit einem Traumtor wieder nach vorne (28.). Es war der dritte Treffer in den letzten drei Spielen für den zentralen Mittelfeldmann.

Nach dem Wechsel markierte Kai Klefisch den abermaligen Ausgleich (54.), Aleksandar Vukotic brachte die Hessen gar in Führung (74.). Den Schlusspunkt setzte KSC-Angreifer Fabian Schleusener in der 77. Minute.

Passiver KSC kassiert die Quittung

Das Spiel war ein Spiegelbild der bisherigen Saison. In der Offensive vermag der KSC mitunter zu begeistern, in der Defensive zeigt er sich jedoch zu anfällig. Beleg sind bereits 14 Gegentore. Die Führung zur Pause ging in Ordnung für die Badener, die im zweiten Abschnitt aber lange viel zu passiv agierten.

Erst in der Schlussphase steigerte sich die Elf von Christian Eichner wieder und wäre durch Marvin Wanitzek beinahe noch zum Siegtreffer gekommen. Doch der 20-Meter -Freistoß des Kapitäns krachte nur an die Latte (89.). Der KSC steht mit vier Siegen und vier Remis zumindest bis Sonntag auf Rang drei. Dann könnten Hannover 96 und der 1. FC Magdeburg noch vorbeiziehen.

Sendung am Fr., 4.10.2024 18:40 Uhr, SWR1 Baden-Württemberg