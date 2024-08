Fußball | Bundesliga Wechsel fix: Valentin Gendrey soll Hoffenheimer Defensive stärken Stand: 27.08.2024 10:15 Uhr

Fußball-Bundesligist TSG Hoffenheim hat den nächsten Transfer abgeschlossen. Die Kraichgauer verkündeten die Verpflichtung von Valentin Gendrey vom italienischen Klub US Lecce.

Die TSG 1899 Hoffenheim hat den Rechtsverteidiger Valentin Gendrey verpflichtet. Das gaben die Kraichgauer am Dienstagmorgen bekannt. Der 24-jährige Franzose schließt sich vom italienischen Erstligisten US Lecce der TSG an.

Frank Kramer lobt Gendreys "aggressive, italienische Spielweise"

"Valentin ist ein defensiv verlässlicher Außenverteidiger, der die aggressive, italienische Spielweise verinnerlicht hat und in der Serie A viel Erfahrung sammeln konnte", sagte der, Frank Kramer, der interimsweise als Sportlicher Leiter der Hoffenheimer agiert, laut einer Pressemitteilung über Gendrey. "Valentin gehörte in den vergangenen Jahren in Lecce zum Stammpersonal, will sich sportlich aber nochmal weiterentwickeln und hat sich aus diesem Grund dazu entschlossen, bei uns in Hoffenheim den nächsten Schritt in seiner Karriere zu gehen", sagte Kramer.

Valentin Gendry stieg mit Lecce in die Serie A auf und absolvierte in der italienischen Top-Liga 74 Partien. Dabei erzielte er zwei Tore und legte sieben Treffer auf. Außerdem blickt der 24-jährige auf drei Spiele für die U21-Nationalmannschaft Frankreichs zurück.

Sendung am Di., 27.8.2024 18:40 Uhr, SWR1 Baden-Württemberg