Top-Spiel gegen den FC Bayern Warum der Südschlager für den VfB Stuttgart besondere Brisanz birgt Stand: 27.02.2025 14:11 Uhr

Am Freitagabend empfängt der VfB Stuttgart den FC Bayern. Neben der sportlichen Rivalität ist die Begegnung für die Schwaben auch tabellarisch richtungsweisend.

Der VfB Stuttgart kämpft auch in der aktuellen Saison um einen Platz im europäischen Geschäft. Mit 36 Punkten steht die Mannschaft von Trainer Sebastian Hoeneß auf Rang sieben, drei Zähler hinter dem Tabellenvierten aus Freiburg.

Die Konstellation in der Spitzengruppe könnte am Wochenende nun durcheinander gewirbelt werden. Denn das Spiel der Stuttgarter gegen den FC Bayern (20:30 Uhr im Liveticker und Audiostream auf sportschau.de) ist das erste von drei Top-Duellen am 24. Spieltag.

Am Samstagnachmittag spielt Mainz 05 (6.) bei RB Leipzig (5.). Am Abend empfängt der Zweite Bayer Leverkusen den Dritten aus Frankfurt. Aus den Top 7 haben nur die Freiburger einen (vermeintlich) leichteren Gegner. Die Breisgauer spielen am Sonntag um 17:30 Uhr beim 1. FC Heidenheim.

VfB braucht zu viele Chancen

Der VfB könnte mit einem Sieg gegen die Münchner nach dem Spieltag punktgleich mit dem Vierten liegen, sofern Freiburg verliert und Leipzig und Mainz sich unentschieden trennen. Andererseits droht den Stuttgartern bei einer Niederlage das Abrutschen auf Platz neun. Die Königsklasse könnte dann bis zu sechs Punkten entfernt sein.

Das Spiel ist also ein richtungsweisendes für das Hoeneß-Team. Klar ist: Um gegen den Rekordmeister bestehen zu können, wird der VfB seine Effizienz steigern müssen. Beim 1:1 bei der TSG Hoffenheim am letzten Sonntag erspielten sich die Schwaben zwar reihenweise Top-Chancen, doch nur Nick Woltemade verwertete eine davon. Es war nicht das erste Spiel, in dem sich in der Offensive Probleme offenbarten.

"Es wäre ganz gut, wenn wir vorne effizienter wären. Das ist Fakt", sagte Hoeneß auf der Pressekonferenz vor dem Spiel. "Aber klar: Wir haben da eine Mannschaft auf der anderen Seite, die nicht allzu viel zulässt."

Sturm oder laues Lüftchen - hat der VfB Stuttgart ein Problem im Angriff?

Ex-VfB-Torhüter Sven Ulreich: "Es ist wieder ein echter Südgipfel"

VfB mit schlechten Erinnerungen ans Hinspiel

Daneben gilt es für die Stuttgarter gegen den FC Bayern, noch etwas gut zu machen. Beim 0:4 im Hinspiel war der VfB letztlich chancenlos, Harry Kane mit einem Hattrick und Kingsley Coman sorgten in der zweiten Halbzeit für klare Verhältnisse.

Das soll nun im Rückspiel in der heimischen Arena mit den Anhängern im Rücken anders werden. "Wir wollen fortsetzen, was wir in Hoffenheim gestartet haben. Ich habe einfach einen Schritt in die richtige Richtung gesehen. Auch, wenn es vom Ergebnis nicht so war", sagte Hoeneß. "Du musst mit Courage spielen. Und das haben wir vor."

Verzichten muss der VfB im Duell mit den Bayern auf Rechtsverteidiger Leonidas Stergiou, der sich gegen Hoffenheim eine Verletzung an der Ferse zugezogen hatte. Finn Jeltsch, der bei der TSG sein Startelf-Debüt gefeiert hatte, wird dagegen wieder in der ersten Elf stehen, sagte Hoeneß.

Die größten Duelle zwischen dem VfB und dem FC Bayern

Sendung am Do., 27.2.2025 18:40 Uhr, SWR1 Baden-Württemberg