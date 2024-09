Fußball | 3. Liga Waldhof Mannheim verpasst den Befreiungsschlag bei Hansa Rostock Stand: 14.09.2024 16:03 Uhr

Waldhof Mannheim kann die Führung bei Hansa Rostock nicht über Zeit bringen und hat am Ende Glück, wenigstens noch einen Punkt von der Ostsee mitzunehmen.

Terrence Boyd (64.) und Damian Roßbach (87.) erzielten die Treffer beim 1:1 von Waldhof Mannheim beim FC Hansa Rostock. Ein Leistungsgerechtes Ergebnis, das jedoch keinem der beiden Teams so richtig weiterhilft.

Waldhof Mannheim mit Glück

Beide Teams hinken in dieser Saison den eigenen Ansprüchen meilenweit hinterher. Statt um den Aufstieg zu spielen, hängen Mannheim und Rostock am Tabellenende fest. Im direkten Duell stand Mannheim früh pressenden Hanseaten gegenüber und hatte große Schwierigkeiten beim kontrollierten Spielaufbau.

Allerdings hatte Mannheim Glück, weil der Norweger Sigurd Haugen - leicht gestört von Waldhof-Verteidiger Henning Matriciani - an der Strafraumkante den Ball nicht richtig traf (16.) und dann aus aussichtsreicher Position daneben köpfte (29.). Nach vorne brachte das Team von Trainer Marco Antwerpen in der ersten Halbzeit nur wenig zustande. So ging es mit 0:0 in die Pause.

Ein Konter reicht Mannheim

Auch in der zweiten Halbzeit sah sich Waldhof Mannheim großem Druck ausgesetzt und konnte sich nur selten befreien. Allerdings nutzten die Kurpfälzer ihren ersten gefährlichen Konter zur Führung: Der eingewechselte Nicklas Shipnoski setzte sich auf der linken Seite durch, passte flach nach innen, wo Terrence Boyd den Ball am Ex-Mannheimer Benjamin Uphoff vorbeispitzelte (64.). Es war das erste Saisontor des US-Amerikaners.

Mannheim blieb auch in der Folge passiv und hatte erneut Glück, dass Ryan Naderi nach einer Flanke des Ex-Waldhöfers Alexander Rossipal nur die Latte traf (69.). In der Schlussphase hatte Mannheim das Glück jedoch verlassen: Damian Roßbach nutzte einen Aussetzer in der Waldhof-Abwehr zum letztlich verdienten Ausgleich.

Waldhof Mannheim bleibt Tabellenletzter

Nach dem 1:1 hängen beide Teams weiterhin im Tabellenkeller fest: Mannheim ist mit zwei Punkten Tabellenletzter, Rostock steht mit einem Punkt mehr auf Platz 18. Kommende Woche (Samstag, 21.9, 14 Uhr) muss Waldhof Mannheim gegen den VfL Osnabrück antreten. Hansa Rostock muss zeitgleich bei Dynamo Dresden ran.

