Fußball | 3. Liga Waldhof Mannheim trennt sich von Trainer Marco Antwerpen

Waldhof Mannheim und Marco Antwerpen gehen künftig getrennte Wege. Der Drittligist reagiert damit auf den Fehlstart in die neue Saison. Ein Nachfolger soll zeitnah benennt werden.

Die ambitionierten Kurpfälzer stehen nach fünf Spielen mit nur zwei Punkten auf dem letzten Tabellenplatz. Statt in den Kampf um den Aufstieg einzugreifen, sieht es aktuell wieder nach Abstiegskampf aus.

Antwerpen erst seit Ende Januar bei Waldhof Mannheim

Antwerpen hatte die Mannschaft der Kurpfälzer erst Ende Januar übernommen und sie in der vergangenen Saison knapp zum Klassenverbleib geführt. In dieser Spielzeit wollte der frühere Bundesligist wieder angreifen und versuchen, in der Tabelle "oben reinzustoßen", wie Antwerpen zu Beginn der Saisonvorbereitung sagte.

Trotz einiger Neuzugänge in der Sommerpause ist im Kader weder eine Entwicklung noch eine Hierarchie zu erkennen. Im Kellerduell mit Hansa Rostock, das am Samstag eine Trendwende einleiten sollte, kam der Waldhof nach einem schwachen Auftritt nicht über ein 1:1 an der Ostsee hinaus. Am Samstag (14 Uhr) empfängt Mannheim den Zweitliga-Absteiger VfL Osnabrück.

