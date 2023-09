3. Liga Waldhof Mannheim jubelt gegen den SC Freiburg II Stand: 30.09.2023 16:16 Uhr

Am achten Spieltag der 3. Liga hat der SV Waldhof Mannheim gegen die zweite Mannschaft des SC Freiburg gewonnen und klettert damit in der Tabelle auf Rang neun.

Nach zuletzt zwei sieglosen Spielen hat der SV Waldhof Mannheim mit 3:1 (1:1) gegen den SC Freiburg II gewonnen. Fridolin Wagner brachte den Tabellen-13. Mannheim im Carl-Benz-Stadion vor 9.000 Zuschauern nach gut einer halben Stunde mit 1:0 in Führung (33.). Nur vier Minuten später gelang Hamadi Al Ghaddioui der Ausgleichstreffer für den Tabellenvorletzten. In der zweiten Halbzeit brachte Kennedy Okpala den Waldhof erneut in Front (78.), Jalen Hawkins setzte mit seinem Treffer zum 3:1 den Schlusspunkt (90.+2).

Mannheim beginnt stark und geht durch Wagner in Führung

Im Vergleich zum Unentschieden in Saarbrücken veränderte Mannheim-Coach Rüdiger Rehm sein Team auf drei Positionen. Der eigentliche Stammkeeper Jan-Christoph Bartels kehrte nach einer Verletzungspause zurück und ersetzte Lucien Hawryluk. Laurent Jans und Charles-Jesaja Herrmann kamen für Madéno Albenas (Adduktorenprobleme) und Pascal Sohm (Bank). Bei den Freiburgern startete nach dem 1:4 gegen Ingolstadt Davino Knappe für den rotgesperrten Lukas Ambros, für Jaaso Jantunen und Alexander Lungwitz rückten Keeper Niklas Sauter und Maximilian Breunig in die Startelf.

Mannheim legte einen guten Start hin und hatte bereits nach zwei Minuten die erste große Chance zur Führung: Samuel Abifade bediente den einlaufenden Jans zentral vor dem Strafraum, doch SC-Keeper Sauter parierte den Flachschuss des Luxemburgers in die untere rechte Ecke stark. In der 12. Minute kamen die Gastgeber dann wieder gefährlich nah vors Tor, aber Julian Rieckmanns Versuch wurde noch leicht abgefälscht und rauschte knapp am rechten Pfosten vorbei. Besser machte es Wagner, der eine gefühlvolle Flanke von Herrmann verlängerte und mit dem rechten Fuß zum 1:0 traf (33.).

Al Ghaddioui trifft zum Ausgleich

Nur drei Minuten später aber fanden die Breisgauer eine Antwort: Ein missglückter Klärungsversuch von Rieckmann flog im hohen Bogen in den eigenen Sechzehner, wo sich Knappe im Kopfballduell gut durchsetzte und den Ball in den Fünfmeterraum verlängerte. Dort schaltete Al Ghaddioui am schnellsten und lupfte die Kugel über den herauseilenden Bartels zum überraschenden 1:1 (36.).

Nach dem Ausgleich machten die Hausherren zwar wieder etwas mehr Druck, kamen aber nicht mehr gefährlich nah vors Tor. So blieb es bis zur Halbzeitpasue beim 1:1.

18-jähriger Okpala mit dem 2:1 für den Waldhof

Nach dem Seitenwechsel erwischte Mannheim wieder den besseren Start und hätte durch Arase erneut in Führung gegen können. Doch sein Kopfball aus guter Position segelte rund einen Meter über den Freiburger Kasten (47.). Das Rehm-Team versuchte es nun auch immer mal wieder aus der Distanz, ohne allerdings richtig gefährlich zu werden.

Freiburg-Trainer Thomas Stamm reagierte auf die Waldhöfer-Dominanz und brachte mit Marco Wörner, Felix Allgaier, Gabriel Pellegrino nach gut einer Stunde drei Neue für Knappe, Stark und Al Ghaddioui. Aber auch die konnten das Freiburger Offensivspiel nicht beleben. Stattdessen drehte der SVW noch einmal auf und ging nach einer starken Einzelaktion des eingewechselten Okpala mit 2:1 in Führung (78.). Das 18-jährige Eigengewächs drehte sich nach Zuspiel von Arase um die eigene Achse und traf mit seinem leicht abgefälschten Rechtsschuss unhaltbar in die rechte untere Ecke. Mannheim spielte weiter auf Angriff und Hawkins erzielte nach einem gut ausgespielten Konter der 3:1-Endstand in der Nachspielzeit (90.+2).

Bereits am Dienstag (19 Uhr) empfängt Freiburg II den SV Sandhausen, Mannheim muss am Mittwoch (19 Uhr) bei Jahn Regensburg ran.