Auftakt in der Königsklasse VfB Stuttgart ohne Angst bei "Mythos" Real Madrid Stand: 16.09.2024 22:42 Uhr

Stuttgart startet sein Abenteuer Champions League in Madrid auf der größtmöglichen Bühne - und ohne Angst.

Superstar Kylian Mbappe droht mit königlicher Klasse, doch die schwäbischen Himmelsstürmer wollen auch beim "Mythos" Real Madrid nach den Sternen greifen. "Wir dürfen uns nicht in die Hosen scheißen", forderte Nationalspieler Deniz Undav vor dem Duell mit der "Übermannschaft" um den französischen Wunderstürmer und ließ wie zum Beweis vor dem Abflug die Muskeln spielen: Bei der Sicherheitskontrolle am Flughafen zeigte "Maschine" Undav stolz seinen Bizeps.

Social-Media-Beitrag auf Instagram:

VfB Stuttgart mit erfolgreicher Generalprobe

Undav und Sturmkollegen Ermedin Demirovic sind die großen Stuttgarter Sturmhoffnungen. Ihre Unbekümmertheit, dieses mitunter Lausbübische können die Schwaben angesichts der gewaltigen Kulisse, die sie erwartet, vermutlich gut brauchen. Er habe ja schon ein paarmal getroffen in dieser noch jungen Saison, sagte Demirovic nach seinem Doppelpack beim 3:1 in der Bundesliga gegen Borussia Mönchengladbach am Samstag. "Warum nicht auch in Madrid?"

Gewinnen? Beim Titelverteidiger und Rekordsieger? Vor 80.000 heißblütigen spanischen Fans im Fußball-Tempel Bernabeu? Geht es nach Mbappe, hat der VfB bei der Rückkehr auf die Champions-League-Bühne nach 15 langen Jahren mit zwei Bundesliga-Abstiegen keine Chance. "Für diese Nächte", meinte der 25-Jährige, "bin ich zu Real gekommen." Und für den 16. Triumph in der Königsklasse von Real. Klub-Präsident Florentino Perez hatte die "Decimosexta" noch in der Nacht nach dem Final-Erfolg gegen Dortmund in Wembley als Ziel ausgegeben.

Scheitern ist für den VfB Stuttgart keine Option

Doch für den VfB ist ein Scheitern am Dienstag (ab 21.00 Uhr live im Audiostream auf Sportschau.de) keine Option. "Wenn du Angst hast vor Real Madrid, weil es Real Madrid ist, dann verlierst du", meinte Undav. Bevor der Angreifer mit den Kollegen im neuen Champions-League-Outfit mit beigefarbenen Jacken in den Flieger stieg, versicherte Sportvorstand Fabian Wohlgemuth: "Wir fahren ja nicht in Urlaub!" Sondern, so lautet das Leitmotiv der Europacup-Saison, "getragen von Stolz" zu einem Fußball-Spiel, das der freche VfB mit aller Macht gewinnen will.

15.000 VfB-Fans wollen vor Ort helfen, obwohl Stuttgart nur 4.000 Karten zustehen. Der Anhang brennt wie der ganze Verein auf das Comeback in Europa. "Stuttgart international - nach all der Scheiße geht's auf die Reise", steht auf tausenden T-Shirts. Dass diese Reise im Bernabeu beginnt, empfinden alle als Geschenk. "Ich freue mich extrem", sagte Trainer Sebastian Hoeneß vor dem "einmaligen" Duell mit einem Klub, "der einfach nur ein Mythos ist".

VfB Stuttgart will jede Chance nutzen

Auch der Coach will nichts wissen von einer "Kür", denn das würde ja bedeuten, "dass es egal ist, wie es ausgeht - so ist es nicht". Sollte sich Stürmer Ermedin Demirovic und Co. eine Chance bieten, "wollen wir sie nutzen". Anders als beim bislang letzten Spiel in der Champions League, als der VfB bei Real-Erzrivale FC Barcelona im Achtelfinal-Rückspiel im März 2010 0:4 unterging - ein gewisser Lionel Messi traf doppelt. Und diesmal?

Real, sagte Kapitän Atakan Karazor trocken, sei "unser Wunschgegner". Vielleicht auch, weil sich die Königlichen nach dem Abschied von Legende Toni Kroos erst noch finden müssen und etwas holprig gestartet sind. Trainer Carlo Ancelotti klagte über "fußballerische" Probleme, das Mittelfeld agierte ihm "zu statisch". Und jetzt ist auch noch Jude Bellingham angeschlagen. Immerhin fühlt sich Zugang Mbappe "von Spiel zu Spiel besser".

Undav stichelt gegen Real-Verteidiger Antonio Rüdiger

Und hinten räumt der Ex-Stuttgarter Antonio Rüdiger auf. "Ich weiß, was für ein ekliger Verteidiger er sein kann", sagte Undav über den DFB-Abwehrchef, der stets "am Kneifen" sei. Ist da besondere Vorsicht geboten? Ach, meinte Undav, "ich muss da jetzt nicht vor dem Anpfiff auf Kuschelkurs gehen".

YouTube-Video von SWR Sport Fußball : "Doppelter Demirović in Gladbach - VfB zurück in der Champions League! DEIN VfB #121 | SWR Sport"

Sendung am Di., 17.9.2024 18:40 Uhr, SWR1 Baden-Württemberg