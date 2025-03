3. Liga VfB Stuttgart II verliert unglücklich gegen Osnabrück Stand: 11.03.2025 21:02 Uhr

Der VfB Stuttgart II hat am Dienstagabend den VfL Osnabrück unglücklich verloren. Trotz einer zwischenzeitlichen Führung unterlagen die Schwaben am Ende mit 1:2.

Nach einer zögerlichen Anfangsphase mit kleinen Unsicherheiten auf beiden Seiten war es Maximilian Herwerth, der in der 12. Spielminute seine Schwaben auf die Siegerstraße brachte. Nach einem billardhaften Gestocher im Osnabrücker Strafraum gelangte der Ball irgendwie zum 19-Jährigen, der die Kugel aus rund 20 Metern ins linke obere Toreck drückte. Das 1:0 beflügelte die zweite Mannschaft des VfB Stuttgart sichtlich. Rund zwölf Minuten später hätte Mohamed Sankoh bereits auf 2:0 stellen können (24. Minute), scheiterte jedoch aus spitzem Winkel.

Nur kurze Zeit später hätten Justin Diehl (30.) und abermals Sankoh (33.) erhöhen können, nutzen jedoch ihre Chancen nicht. Osnabrück schien zu diesem Zeitpunkt nicht in der Lage zu sein dagegenzuhalten. Stattdessen drückten immer wieder die Schwaben, doch Leny Meyer und Benjamin Boakye (41.) scheiterten mit ihrer Doppelchance genauso wie Diehl kurz vor dem Pausenpfiff (45.). Eine höhere Führung wäre längst verdient gewesen, dennoch ging es mit 1:0 für Stuttgart in die Kabine.

Osnabrück startet mit viel Elan in Hälfte zwei

Nach der Pause zeigte sich der VfL Osnabrück deutlich agiler und belohnte sich prompt für den neuen Elan. Aus rund 14 Metern schlenzte der eingewechselte Lars Kehl den Ball zum 1:1-Ausgleich ins Stuttgarter Gehäuse. Bitter für die Stuttgarter, die zuvor so viele Chancen ausgelassen hatten. Das Spiel wurde jetzt immer offener, ohne dass eine Mannschaft zunächst zu wirklichen Chancen kommen konnte. Die erste Großchance nach dem Ausgleich nutze dann Bryan Henning. Eine Flanke von Kehl drückte der Osnabrücker zum 2:1 aus fünf Metern per Kopf über die Linie - Osnabrück hatte das Spiel gedreht (84.).

Nur kurze Zeit später hätte Stuttgart beinahe seinerseits eine Antwort parat gehabt, doch Thomas Kastanaras Volleyschuss ging über das Osnabrücker Tor (88.). So endete die Partie für den VfB äußerst unglücklich mit 1:2. Die Schwaben stehen damit vorläufig auf dem 17. Tabellenplatz, können am Mittwoch aber noch von Waldhof Mannheim überholt werden. Osnabrück hingegen verschaffte sich etwas Luft im Abstiegskampf. Der VfB Stuttgart II muss bereits am Freitagabend schon wieder ran. Dann geht es für die Stuttgarter zum Tabellenzweiten nach Saarbrücken. Osnabrück trifft am Samstag auf Arminia Bielefeld.