3. Liga VfB Stuttgart II verliert bei Hannover 96 II Stand: 28.09.2024 16:02 Uhr

Im Duell der Zweitvertretungen hat der VfB auswärts in Hannover knapp verloren. Die Schwaben präsentierten sich bei Hannover 96 II, vor Anpfiff Schlusslicht der Tabelle, ohne den nötigen Biss.

Der VfB Stuttgart II hat am Samstagmittag bei Hannover II mit 1:3 verloren. Für die Tore für die Niedersachsen sorgten Eric Uhlmann (8. Spielminute), Husseyn Chakroun (58.) und Jayson Videira (90. +2). Wahid Faghir traf sehenswert zum 1:2-Zwischenstand aus Sicht der Gäste (70.). Durch die Niederlage rutscht die VfB-Reserve auf den zehnten Tabellenplatz der 3. Liga, Hannover II springt auf den 19. Platz.

Hannover II geht früh in Führung

Vor 719 Zuschauern im Eilenriedstadion in Hannover kamen die Gastgeber besser in die Partie. In der achten Spielminute ging Hannover II durch einen Standard in Führung. Mittelfeldmann Robin Kalem flankte einen Freistoß hoch in den Strafraum der Stuttgarter, wo Verteidiger Eric Uhlmann viel Platz hatte und VfB-Keeper Dennis Seimen per Kopf zum 1:0 überwand. Nach dem Rückstand wurde der VfB mutiger, die nächste Großchance gehörte aber den Hannoveranern. Der starke Kalem kam aus kurzer Distanz zum Abschluss vor dem VfB-Tor, doch Keeper Seimen parierte glänzend und verhinderte das 0:2 aus Stuttgarter Sicht (20.).

Und auch in der 39. Spielminute hielt Seimen den VfB II im Spiel. Hannover-Stürmer Stefano Marino brach durch und kam vor dem VfB-Keeper zum Abschluss, der den Ball mit seinem Fuß abwehrte. Stuttgart II hatte durchaus auch seine Spielanteile, münzte diese aber zu selten in echte Torgefahr um. Mit dem 0:1 zur Pause waren die Schwaben gut bedient.

Wahid Faghir mit sehenswertem Tor aus der Distanz

Nach dem Wiederanpfiff durch Schiedsrichter Tobias Wittmann schalteten die Stuttgarter einen Gang hoch und übten mehr Druck auf das Tor von Hannover-Keeper Leon-Oumar Wechsel aus. Einen Abschluss von VfB-Stürmer Maurice Boakye blockte die Abwehr der Hannoveraner (52.). Nur wenig später folgte aber der Schock für den VfB II: Dominik Nothnagel spielte einen schweren Fehlpass im Spielaufbau, den folgenden Konter der 96er veredelte Husseyn Chakroun mit einem direkten Abschluss zum 2:0 für Hannover II.

Doch der VfB gab sich nicht auf. In der 70. Spielminute fasste sich Stürmer Wahid Faghir ein Herz und jagte den Ball von jenseits der Strafraumgrenze mit vollem Risiko ins Netz des Hannoveraner Tores. Das 1:2 für Stuttgart II!

Doch wer jetzt glaubte, dass der Anschlusstreffer den Beginn einer Schluss-Offensive der Stuttgarter darstellte, sah sich schnell getäuscht. Der VfB II biss sich an der Verteidigung der Niedersachsen die Zähne aus und kassierte kurz vor dem Schlusspfiff noch das 1:3 durch Jayson Videira. Der Stürmer überwand Seimen mit einem Lupfer (90. +2). Der Schlusspunkt einer munteren Partie, die Hannover II durchaus verdient gewann.

Für den VfB Stuttgart II geht es in der 3. Liga am 6. Oktober beim VfL Osnabrück weiter (19:30 Uhr). Hannover II trifft am gleichen Tag um 13:30 Uhr auf Energie Cottbus.

