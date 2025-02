3. Liga VfB Stuttgart II sammelt Big Points gegen Dynamo Dresden Stand: 08.02.2025 16:09 Uhr

Der VfB Stuttgart II hat im Kampf gegen den Abstieg aus der 3. Liga drei wichtige Punkte eingefahren. Die Schwaben gewannen ihr Heimspiel gegen Dynamo Dresden.

Nach zuvor sechs Spielen ohne Sieg in der 3. Liga begegnete der abstiegsbedrohte VfB Stuttgart II dem Top-Team Dynamo Dresden auf Augenhöhe. Die Schwaben ließen kaum gefährliche Offensivszenen der Gäste zu und gingen kurz vor der Pause selbst in Führung. Laurin Ulrich erzielte in der 38. Minute das 1:0 und damit den einzigen Treffer im ersten Durchgang.

Di Benedetto bestraft Schreibers Fehler

Die zweite Hälfte begann kurios. Dresdens Torhüter Tim Schreiber nahm einen kontrollierten Rückpass mit den Händen auf - es gab folgerichtig einen direkten Freistoß auf der Kante des Fünfmeterraums für den VfB. Samuele di Benedetto platzierte den Ball nach kurzer Vorlage perfekt im linken Winkel zum 2:0 (48.).

Etwas mehr als 20 Minuten vor dem Ende schwächte sich der VfB selbst, als Mohamed Sankoh gegen David Kubatta nachtrat und dafür zurecht die Rote Karte sah. In Unterzahl stemmten sich die Stuttgarter gegen stürmische Sachsen, Dennis Seimen hielt den VfB-Kasten mit starken Paraden sauber. Erst in der 87. Minute musste sich Seimen geschlagen geben, als Stefan Kutschke per Strafstoß zum Anschlusstreffer für Dynamo traf. Zuvor hatte Kaden Amaniampong seinen Gegenspieler Sascha Risch im Strafraum gefoult.

VfB Stuttgart II rettet Sieg über die Zeit

Dresden drängte bis tief in die Nachspielzeit auf den Ausgleich, blieb jedoch immer wieder an der leidenschaftlich verteidigenden Abwehr der Schwaben hängen. Am Ende wurde der Einsatz des VfB II belohnt, mit dem 2:1-Sieg gegen Dynamo Dresden konnte der erste Sieg seit Ende November gefeiert werden.

